Ceny Czech Grand Design se obešly bez potlesku, nejvíc jich dostala Lucie Koldová

Tak jasného vítěze soutěž Czech Grand Design ve své čtrnáctileté historii ještě neměla. Návrhářka nábytku a světel Lucie Koldová s rozestupem sedmi let jako první získala podruhé hlavní cenu Grand Designer roku, zároveň se stala vítězkou v kategorii Designer roku a firma Master & Master, pro kterou loni navrhla židli Cocon, je Výrobcem roku.

Ceny byly uděleny ještě v sedmi dalších kategoriích. Vedle Módního designéra roku, kterým se stal Jan Černý, byla oceněna Eliška Lhotská jako designérka šperku, Nikola Logosová coby ilustrátorka a například Jan Matoušek jako nejlepší grafický designér. Do síně slávy byla uvedena jedenadevadesátiletá výtvarnice, ilustrátorka a autorka experimentálních knih Květa Pacovská.

Vyhlašování se kvůli pandemii koronaviru muselo obejít bez potlesku živého publika. Pořadatelé však využili spolupráce s Českou televizí, která místo obvyklého živého přenosu ze Stavovského divadla ve středu večer zařadila do vysílání předtočené udílení. Tomu režisér Tomáš Luňák vtiskl podobu kulturního magazínu prokládaného domácími videonahrávkami se zdravicemi návrhářů.

Jedinkrát chyběla

S nadsázkou lze tvrdit, že přehlídka Czech Grand Design si "svou" Koldovou vychovala. Výrazná studentka z ateliéru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vedeného proslulou designérskou dvojicí Jan Němeček a Michal Froněk ze studia Olgoj Chorchoj se v prestižní přehlídce objevovala mezi oceněnými, finalisty nebo alespoň nominovanými od roku 2007. Pouze v jediném ročníku chyběla.

První cenu, Objev roku, jí přinesla diplomová práce v roce 2009. Tehdy Lucie Koldová představila kolekci zahrnující interiérový nábytek, který slouží také jako cvičební náčiní.

Letos sedmatřicetiletá designérka patří k mezinárodně renomovaným návrhářům, působí jako kreativní ředitelka české firmy Brokis a vlastní studia v Paříži i Praze.

Lucie Koldová dřív malovala obrazy a původně uvažovala o umělecké dráze. Nakonec si místo akademie vybrala studium na UMPRUM. "Kdybych se věnovala volnému umění, vycházela bych jen z vlastního rozpoložení, ale mě baví reagovat na výzvy zvenčí a mám ráda tu komplexnost," řekla v loňském rozhovoru pro magazín Moderní byt.

"Neumím dělat věci bezdůvodně, nejsem snílek, který by někde bloumal a čekal, kam ho to zavede. Musím cítit určitou potřebu, impuls, na který můžu reagovat a v jehož rámci si pak hledám vlastní způsob vyjádření. Taky mě baví ten kontakt s druhou stranou včetně toho, že musím odpovídat na určitá specifika výroby. Někdy například technologové spočítají, že je potřeba něco udělat jinak, a já pak na základě jejich výpočtů přijdu s řešením. Pořád jsem tak nucena překonávat nějaké hranice," líčí svou motivaci Koldová.

Pohyb rejnoka

Letošní porotu cen Czech Grand Design zaujaly její čtyři loni realizované návrhy: stůl XX pro firmu Javorina, kolekce venkovního nábytku Manta pro značku mmcité1, židle Celine výrobce Freifrau a židle Cocon.

"Lucie Koldová ve své tvorbě vždy hledala něco prospěšného, něco, co naplňuje její představu funkčnosti. Přesně tomu odpovídá i její nová kolekce nábytku Manta pro mmcité1. Pro tvar ohýbaného hliníkového plátu spočívajícího na subtilní ocelové konstrukci se stal inspirací pohyb rejnoka, po něm dostala kolekce i jméno," popisuje přednosti vítězných prací členka poroty Alena Řezníčková.

Svůj komentář nabízí také k dalším pracím, za kterými stojí Koldová. "Stůl XX pro slovenskou Javorinu je výsledkem snahy naskicovat stůl jemným, ženským způsobem a zanechat na něm rukopis. Uhlazená syrovost masivního dřeva se zde tak potkala s jemným, elegantním designem," popisuje porotkyně, podle níž elegance ke Koldové patří. "To ostatně ukázala i na své kolekci sedacího nábytku Celine pro německou značkou Freifrau, kde využila kontrast mezi bohatým řasením a subtilním kovovým podnožím," dodává.

I když je Lucie Koldová letos oceňovaná jen za nábytek, bližší je jí práce se sklem při designování světel, kterému se věnuje především pod značkou Brokis. "Je to podle mě hodně feminní materiál svým leskem, křehkostí i prostupností světla," konstatuje Grand designérka roku.

Na otázku, jak se jí podařilo uspět už v mladém věku, má přímočarou odpověď: "Myslím, že když jde člověk cestou sebepoznání a je k sobě upřímný, přijde na to, co chce, a pak si umí hodně pomoct sám."

Inspirace Boudníkem

Módní designér roku Jan Černý si vysloužil pozornost módní kolekcí A/W 2019, pro jejíž "flekatý" design textilií se nechal inspirovat tvorbou umělce Vladimíra Boudníka. Porotu zaujal i Černého redesign tenisek Prestige X Jan.

Objevem roku se stal původem grafický designér Vítek Škop, který zaujal komplexním projektem Vividbooks popularizujícím výuku fyziky. "Když jsem dělal diplomku, zjistil jsem, že v Evropě i Americe klesá počet studentů, kteří jdou studovat technické obory," začal Škop svou řeč při lednové části pražského festivalu PechaKucha.

Do interaktivní učebnice zapojil možnosti takzvané rozšířené reality. Jeho Vividbooks ukazují fyzikální jevy v pohybu. "Když děti uvidí, jak světlo interaguje s čočkou nebo jak funguje čtyřtaktní motor, mohou si to lépe zapamatovat. Navíc si tam sami zakreslí, co se naučili," popisuje.

Škopův projekt byl vystaven na London Design Festivalu, kam si chodily hrát děti. "Přišel i jeden tatínek, a když to ukazoval synovi, zeptal se, jestli jsme nějaký start-up. Když se ukázalo, že je to investor, rychle jsme přisvědčili, i když to nebyla pravda," říká Vítek Škop a následně ukazuje fotku z veletrhu v Las Vegas, kde měl s Vividbooks úspěch.

Každý z vítězů soutěže Czech Grad Design získal originální trofej s názvem Kus snu, kterou navrhla Tereza Rosalie Kladošová, loňská vítězka v hlavní kategorii.