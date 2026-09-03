Co dnes znamená být mužem? Výstava Andros v DOXu zkoumá maskulinitu z mnoha úhlů

Kolektivní výstavě asi 50 současných výtvarníků více generací v pražském Centru současného umění DOX dal kurátor Vratislav Maňák název Andros. Práce se soustřeďují na otázku, co dnes znamená být mužem. Podtitulem je mužské tělo v současném středoevropském umění. Pro veřejnost bude výstava otevřena od 4. září do 24. ledna 2027.
Kurátorův výběr sleduje téma mužství v širším regionálním kontextu, vedle tuzemských umělců zahrnul také práce umělců z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Maďarska. Maňák se již déle věnuje otázkám intimity a identity - na výstavě se jimi zabývají díla různých žánrů: malby, sochy i fotografie.
"Snažil jsem se sledovat stav současné maskulinity. Ústřední teze pracuje s představou, že maskulinita je dnes narušena, proti zkušenosti uplynulých století méně samozřejmá," řekl Maňák. Expozici rozdělil do tří částí. Jedna se věnuje zkřehlé maskulinitě, druhá přetížení mužského těla významy, třetí ukazuje pokusy obnovit mužství, například jako archetyp monstra.
Podle Maňáka by se díly o mužství dal zaplnit celý Velký strahovský stadion. Sám zvolil čistě subjektivní výběr. Z umělkyň zdůraznil díla Kateřiny Komm nebo Ester Knapové, z tuzemských umělců práce Jakuba Čušky, Ivana Pinkavy, Jiřího Petrboka či Tomáše Němce. Mezi zahraničními umělci figurují jména jako Michal Czinege, Ruprecht von Kaufmann, Thomas Riess nebo Katalin a Ágnes Verebics.
Podle kurátora DOXu Otto M. Urbana přišel s konceptem výstavy Vratislav Maňák. "Autor ve své generaci patří k významným osobnostem," řekl Urban. Český spisovatel, novinář a literární historik Vratislav Maňák se narodil v roce 1988 ve Stříbře. Působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Za svou literární práci obdržel Cenu Jiřího Ortena i nominaci na Cenu EU za literaturu. Jeho tituly pravidelně vycházejí také v Německu.
Výstava Andros bude v DOXu součástí převážně literárního festivalu FALL, který se uskuteční od 1. do 4. října. Maňák bude jedním z tuzemských hostů, ze zahraničí účast přislíbili spisovatelé Alberto Manguel, Sofi Oksanenová, Oliver Lovrenski nebo Marie Ndiaye.
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