„Člověče, kdo jsi?“ Kubešovy fotografie jako filozofické zrcadlo doby

Miloslav Kubeš zachytil svět očima člověka, který se umí zastavit uprostřed davu a vnímat prchavé okamžiky plynoucího života. Jeho fotografie nejsou jen obrazem, ale filozofickým komentářem doby, ukazují osamělost v hemžení lidí, nudu uprostřed zábavy i pomíjivou krásu všedních chvil. Skrze objektiv hledal pravdu o lidských vztazích, emocích a hodnotách, které přetrvávají i přes politické změny.
Miloslav Kubeš (1927–2008) se narodil v jihočeské vesnici Bošilec a po absolvování průmyslové školy se vydal do Prahy studovat filozofii. Postupně získal aspiranturu, docenturu i doktorát a filozofie se stala jeho celoživotní pedagogickou vášní.
Fotografování si oblíbil hned po válce a brzy se z něho stal prostředek, jak poznávat lidi a svět kolem sebe. V šedesátých letech fotografoval přístrojem Flexaret na čtvercový formát a později přidal kinofilm. Kubešovy snímky zachycují lidi přirozeně, uzavřené sami do sebe, nevnímající okolí. Každý záběr byl předem teoreticky promyšlen, každý moment pečlivě zdůvodněný filozofem hledajícím kontrasty života.
Hlavními tématy jeho tvorby jsou osamělost uprostřed davu a nuda uprostřed zábavy, záběry od dětství až po pozdní stáří. Kubeš zcela nadčasově zachytil „Homo Konsumens“, člověka pohlceného konzumní společností, a ironicky komentoval, že „mít znamená být“. Jeho fotografie hledají odpovědi na věčné otázky: Lze zachytit lidské hodnoty, emoce a vztahy v jediném zlomku vteřiny? Může fotografie odhalit závist, lásku, osamělost či nenávist?
Politické změny v roce 1968 způsobily, že jeho snímky zůstaly skryté v krabicích a většina z nich nebyla nikdy vystavena či publikována. Přesto přečkaly čas svým osobitým stylem, syrovým, přitom poetickým, s výtvarnou hodnotou, která předběhla svou dobu. Zachytil každodenní život Prahy šedesátých let s neopakovatelnou atmosférou a dnes dotváří znovu objevenou historii české fotografie.
V roce 2008 vyšla jeho monografie Člověče, kdo jsi?, která znovu uvedla jeho dílo do povědomí veřejnosti. Od té doby jsou Kubešovy snímky vystavovány doma i v zahraničí a dokazují, že brilantní, promyšlená amatérská fotografie dokáže být součástí kulturní tradice a zrcadlem lidské zkušenosti.
Výstavu „Člověče, kdo jsi?“ připravil v kavárně Leica Gallery Prague kurátor MgA. Daniel Šperl, Ph.D.
