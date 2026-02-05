Církev dala odstranit z římské baziliky tvář anděla s rysy premiérky Meloniové

Církevní úřady nechaly odstranit z římské baziliky San Lorenzo in Lucina obličej anděla, který po restaurátorském zásahu získal rysy podobné vizáži premiérky Giorgii Meloniové. Římský vikariát ve čtvrtek vydal zprávu, ve které nařizuje obnovení původních rysů obličeje. Podle fotografií z místa tvář zahalila vrstva barvy.
Na to, že jeden z andělů z výzdoby baziliky v centru Říma se nápadně podobá premiérce Meloniové, upozornil v sobotu deník La Repubblica. To vyvolalo v uplynulých dnech mezi lidmi velký zájem. "Tvořila se tady procesí lidí, kteří ale nepřicházeli se pomodlit či na mši," řekl tisku rektor baziliky Daniele Micheletti.
Římský vikariát uvedl, že dílo po zásahu restaurátora "mělo podobu v nesouladu s původní ikonografií a posvátným prostředím". Církevní úřady tedy nařídily, aby "se uskutečnila obnova původních rysů obličeje" anděla.
Podle fotografií z místa však zatím sporný obličej zakrývá vrstva barvy. Tvář zakryl restaurátor Bruno Valentinetti, který stojí za spornou úpravou. "Zakryl jsem ho, protože to nařídil Vatikán," řekl muž novinářům. Valentinetti není profesionálním restaurátorem a původní freska byla stará jen několik desítek let.
Bazilika San Lorenzo in Lucina se nachází nedaleko sídla italské Poslanecké sněmovny. V chrámu je pohřben například francouzský malíř ze 17. století Nicolas Poussin či český skladatel Josef Mysliveček.
ŽIVĚRusko při nočním útoku zasáhlo železniční infrastrukturu v Sumské oblasti
Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami a 183 drony. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Kličko podle agentury Reuters řekl, že v hlavním městě ruské drony zranily nejméně dva lidi. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba na Telegramu napsal, že rozsáhlým útokům čelila železniční infrastruktura v Sumské oblasti.
František Skála slaví 70 let a cítí se mladý. Maluje nahé ženy a pojede do Konga
Renesančně rozkročený umělec František Skála se před svými 70. narozeninami cítí stále mladý. Skládá hudbu, připravuje se na expedici do afrického Konga a maluje, výtvarným námětem je mu nyní nahé ženské tělo. Spoustu nápadů si odkládá na stáří. Řekl to u příležitosti svých kulatých narozenin, které připadají na sobotu 7. února. Oslavit se je chystá v pátek 6. února v divadle na Dobešce v Praze 4.
Smůla ještě před startem her. Věčně zraněný snowboardista skončil na nosítkách
Kanadský snowboardista Mark McMorris měl na olympijských hrách ve středečním tréninku disciplíny Big Air těžký pád, po němž ho záchranáři odvezli na saních.
„Nulová hygiena, izolace a tresty.“ Darmovzal popsal pobyt ve venezuelském vězení
Zdravotní stav komplikuje Janu Darmovzalovi po návratu z venezuelského vězení každodenní aktivity, ale zlepšuje se. V prohlášení zaslaném ČTK popsal nelidské podmínky ve věznici, kde jej venezuelské úřady držely od září 2024 do letošního ledna. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na jeho propuštění a převezení do Česka, a požádal veřejnost i média o respektování soukromí.
Klíč k míru, nebo past? Proč Rusko odmítá ukončit válku bez celého Doněcka
Mírová jednání v Abú Dhabí narážejí na zásadní překážku. Zatímco se diplomaté snaží najít cestu k ukončení bojů, osud ukrajinské Doněcké oblasti zůstává hlavním předmětem sporů. Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil území za poslední nevyřešený bod. Pro Vladimira Putina je ovládnutí zbytku regionu otázkou politického přežití i strategické výhody, uvádí deník The New York Times.