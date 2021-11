Chceme být mega slavní. Studenti umění na týden obydleli dům v centru Prahy

Nárožní budovu mezi dvěma pražskými obchodními domy, Kotvou a Palladiem, na osm dní získali studenti vysokých uměleckých škol. Vybydlené, dlouho neužívané místnosti ve dvou patrech původního sídla České strany národně sociální na náměstí Republiky od středy hostí desátý ročník výstavy nazvané Pokoje.

Studenti 13 škol z celé republiky se v chátrajících interiérech chovají jako umírnění squateři. Díry v podlaze i ve stropech přijali coby syrovou kulisu pro často apelativní sdělení: zajímají je přebujelé technologie, ekologická témata či války. Ironizují politické kampaně, promýšlejí zacházení s odpady nebo zkoumají významy slova důvtip, který je tématem letošního ročníku.

"Svým pokojem vyjadřujeme nesouhlas s válečným děním ve světě. Vyjadřujeme ho růžovou barvou, která je kontrastní k tématu," říká Silvie Jakubková z ateliéru grafického designu Fakulty multimediálních komunikací Baťovy univerzity ve Zlíně.

Růžové jsou nejen objekty uvnitř, ale také pistole vyskládané v řadě na pultu přepažujícím místnost. Připomínají pušky na střelnici, jen s tím rozdílem, že se nenabíjí diabolkami, ale hlaveň mířící na zeď se jako píst natáhne růžovou barvu. Stříkance obarvené vody na zdi odkrývají voskový nápis: Zbraně jsou důležité jenom tam, kde selže důvtip.

Další pokoj si lze prohlédnout pouze některou z prostřižených děr mezi dveřmi. Uvnitř stojí několik vycpaných divokých zvířat, která diváka oslňují čelovkou. Je to nepříjemné, ale jen trochu, surreálný výjev působí magicky a divák u díry v plentě rád chvíli setrvá. Instalace upozorňuje na negativní dopady nočního svícení pro zvířata.

"Máme předmět, ve kterém řešíme světelné znečištění a jeho efekt na člověka a přírodu," objasňuje spoluautorka instalace Anna Malečková, studentka oboru Environmentální design pro architekturu Západočeské univerzity v Plzni. "Zvířata nejvíc loví večer. Hmyz donekonečna létá za zdrojem světla, dokud neumře únavou, ani lidem nedělá dobře neustále svítit i v noci, rozhazuje to naše vnitřní hodiny," vypočítává negativa nočního světla.

"Před deseti lety, když jel člověk autem, měl po chvíli okno ulepené od hmyzu. Teď už ne. Létající hmyz mizí, přitom je nezastupitelný v potravním řetězci. Osvětlení stromů způsobuje, že z větví, na které i v noci dopadá světlo, neopadají listy a ta část stromu v důsledku toho v zimě zmrzne, nepřipraví se na ni," pokračuje Malečková.

Výhodou světelného smogu podle ní je, že na rozdíl od jiných ekologických problémů existuje snadné řešení: méně v noci svítit, používat správný tvar pouličních lamp.

Fialové balonky, party stan, letáčky, placky a plakáty zdobí pokoj umělecké skupiny PES5, která použila strategie předvolebních kampaní. Jejich heslo zní "Chceme bejt mega slavný". Čtyři studentky a jeden spolužák z ateliéru malby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara z Plzně a pražské UMPRUM pózují i samostatně na plakátech s osobnějšími slogany jako "Chci být v telce", "Chci dobrýho kurátora" nebo "Chci vystavovat v Doxu".

"Nejsou to jen naše slogany, jsou to přání i jiných umělců, pro které je teď mega obtížné dostat se do povědomí, proslavit se," říká jedna z autorek.

Skupina patřila k nejvýraznějším účastníkům už loňských Pokojů, jež se konaly on-line. Studenti posílali krátká videa či fotografie z instalací, které kvůli lockdownu vyrobili doma. "Měli jsme pocit, že se stáváme součástí toho pokoje, a tak jsme se svlékli a nainstalovali jsme se jako lampy, stůl, prostěradla," popisuje sérii fotografií, které získaly jednu z cen přehlídky, jediný muž v kolektivu Jakub Černý.

Výstava pokračuje pokojem, kde je prostřený stůl plný bizarností. Párky zapíchané do svícnů, voskové svíčky v mlýnku na maso k přípravě svíčkové, želé fialové barvy s pochybnými zatavenými kousky, koblihy zavěšené na vlasci. Oblíbený koncept vtipně prostřeného jídla, jež není k jídlu, rozvíjí fotografka Kateřina Sýsová z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě také nástěnnou výzdobou.

Její série představuje svéráznou alegorii českých specialit typu utopence. "Utopená" dívka leží ve vaně mezi nakrájenou cibulí a buřty. Evokuje slavný obraz Ofélie od člena hnutí prerafaelitů Johna Millaise.

K tradici Pokojů patří kurátorský pokoj. Letos jej vytvořili studenti kurátorských studií z ústecké Purkyněho univerzity. Tématem jsou umění a virtuální prostor, přičemž ke spolupráci pozvali například již zavedeného umělce Milana Mikuláštíka, který polepil stěnu tisíci samolepkami smajlíků s vybuchující hlavou, nebo Lucii Kramperovou. Ta vytvořila zvukovou instalaci, jež kumuluje zvuky valící se na sociálních sítích.

Součástí výstavy je doprovodný program. Čtvrteční přednáška Důvtip v českém umění 60. až 80. let 20. století kunsthistoričky Pavlíny Morganové se bude věnovat tvorbě v totalitních režimech. Morganová se specializuje na akční umění, performance a happeningy v Československu před pádem železné opony. Na workshopu designéra Adama Turečka si návštěvníci budou moci vyzkoušet vlastní důvtip a vytvořit umělecký předmět.

Pokoje pořádá obecně prospěšná společnost Containall, která oživuje veřejná místa v Praze a sezonně provozuje několik kulturních center.

"Chystáme také debatu Když důvtip nestačí, zaměřenou na duševní zdraví studentů, nebo přednášku módní návrhářky Marie Niny Václavkové, která se specializuje na ekologii a udržitelnost," doplňuje programová ředitelka Kamila Huptychová. Do desátého ročníku Pokojů se přihlásilo 60 kolektivů, na omšelé, ale stále prestižní pražské adrese jich vystavuje polovina.