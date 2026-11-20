Tvůrce monumentálních soch z kovu Čestmír Suška vystavuje v krajské Galerii Lázně Liberec část své tvorby, která není veřejnosti příliš známá. V pěti místnostech jsou k vidění kresby, velkoformátové pastely, tisky, skici, deníky a další práce na papíře, které vytvořil od 70. let minulého století. Takto rozsáhlý retrospektivní výběr prezentuje poprvé.
Výstava s názvem Čestmír Suška na papíře je koncipovaná tak, aby neunavovala, řekla novinářům kurátorka výstavy Simona Martínková. "To znamená, aby nebyla takovým tím klasickým chronologickým přehledem. Ale snažili jsme se, aby když člověk vstoupí, tak aby se tady trošičku dostal do světa soch Čestmíra Sušky. Takže první, co uvidí, jsou jeho vyřezávané sochy, i když v měřítku pro galerii. A potom, když se rozhlédne kolem, tak vidí, co je možné dál, jak s tím materiálem pracovat. A to jsou otisky výřezků těch soch na papíře, rezotisky," dodala.
Postupně se tak návštěvník podle ní dostává k méně známým částem Suškovy tvorby za posledních 40 let. Jsou tam jeho rané kresby a experimenty, scénáře Výtvarného divadla Kolotoč, xeroxy, velkoformátové pastely, skici a deníky i novější tisky. "Papír po celá desetiletí funguje i jako paměť mé práce. Nejen ve smyslu archivu hotových nápadů, ale jako místo, kam odkládám tvary, vztahy a postřehy pro případ, že je budu ještě někdy potřebovat. Čas jednotlivých listů se tím zvláštně rozvolňuje. Starší skica může po letech získat pokračování a nový materiál mi může připomenout dávno opuštěnou myšlenku," uvedl Suška.
Ředitel galerie Filip Suchomel novinářům řekl, že původně nepočítali s tím, že výstava bude tak rozsáhlá. "Ale těch věcí bylo tolik a byly tak zajímavé, že jsme se rozhodli, že to postavíme v takto velké míře. Jsem moc rád, že se to povedlo, protože tato docela důležitá část Čestmírova (Suškova) díla nebyla v takové míře nikdy vystavena. A já si říkám, že to byla velká chyba a jsem rád, že tuto věc můžeme tady u nás v Liberci ukázat," dodal.
Výstava potrvá do 9. května příštího roku a její součástí budou i výtvarné workshopy a komentované prohlídky. Více o Suškovi se mohou návštěvníci galerie dozvědět z filmového dokumentu Rezavé květy Čestmíra Sušky od režiséra Michala Baumbrucka, který se ve smyčce na výstavě promítá.
Čtyřiasedmdesátiletý Suška je známý zejména přetvářením velkoobjemových ocelových předmětů (jako jsou např. cisterny) v umělecká díla. Mimo jiné je autorem několika rozhleden v Praze, jedna stojí v tamní botanické zahradě, další je Šiška v parku Ladronka a má i Pletenou na dvoře Karlínských kasáren. Jedna z jeho soch se dočasně nachází v Liberci. Na nároží radnice je k vidění Támar, což je 5,5 metru vysoká ocelová roura, která připomíná palmový kmen a odkazuje na biblickou postavu.
Galerie Lázně Liberec pořádá ještě jednu novou výstavu. Ta obsahuje výběr ze studentské tvorby grafické dílny při Katedře fotografie FAMU za posledních 15 let. Ukazuje různé přístupy studentů, tvůrčí možnosti a vzájemný vztah sítotisku, rastru a fotografie.
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