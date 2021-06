Centre Pompidou otevře první americkou pobočku, vznikne v Jersey City

Francouzské muzeum moderního umění Centre Pompidou uzavřelo dohodu s americkým městem Jersey City u New Yorku, kde do roku 2024 vznikne nová výstavní síň nazvaná Centre Pompidou x Jersey City. Informovala o tom agentura AFP.

Bude to pátá pobočka Centre Pompidou, které své jméno již propůjčilo uměleckým centrům ve francouzských Metách, španělské Málaze, čínské Šanghaji a belgickém Bruselu. Značka Centre Pompidou nyní poprvé zavítá za Atlantický oceán.

Jersey City leží naproti newyorskému ostrovu Manhattan přes řeku Hudson. Bývalé průmyslové město od 80. let minulého století prochází výraznou proměnou. "Upřímně řečeno je pro nás mnohem zajímavější spolupracovat s Jersey City, které je v tomto ohledu poměrně panenským místem, než jít někam, kde je již nyní značná nabídka," říká prezident Centre Pompidou Serge Lasvignes.

Na mysli má především blízký New York, jedno ze světových center kultury. Jersey City v posledních letech láká stále více umělců, které z New Yorku vyhání strmě rostoucí ceny nemovitostí a nájmů. "Americký kontinent byl jasným předmětem našeho zájmu. V oblasti moderního umění je Amerika zásadní," dodává Lasvignes, podle nějž je dnešní svět "naprosto prostoupený americkou kulturou".

Podobně jako u minulých projektů Jersey City zajistí budovu, zabezpečí její využívání a uhradí s tím spojené náklady. Centre Pompidou poskytne značku, odbornou pomoc a rozsáhlou sbírku čítající více než 120 tisíc děl, která bude do USA zapůjčovat. Od Američanů za to bude dostávat peníze, v průběhu prvních pěti let se má jednat o 6 milionů dolarů, v přepočtu 125,4 milionu korun, oznámil primátor Jersey City Steven Fulop.

Podle deníku New York Times plán ještě musí schválit městská rada. Pokud bude Jersey City se spoluprací spokojeno, po pěti letech může smlouvu prodloužit.

Vedení amerického města hodlá novou uměleckou instituci zřídit v budově Pathside Building, postavené roku 1912. Dříve sloužila jako vozovna pro tramvaje, naposledy zde byly škola a knihovna. Město ji získalo před třemi roky.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavy výtvarných děl, architektury a designu, dále je čeká film, divadlo nebo živé umění. Stavební úpravy Pathside Building má hradit radnice Jersey City, vyjdou odhadem na 30 milionů dolarů, tedy téměř 627 milionů korun, doplňuje agentura AP.

Město chce za tímto účelem požádat o dotaci federální vládu a oslovit soukromé mecenáše, aby náklady nehradili jen daňoví poplatníci. Nové pobočce Centre Pompidou je podle guvernéra státu New Jersey Phila Murphyho "předurčeno stát se jednou z nejdůležitějších kulturních atrakcí v Severní Americe". Podle Lasvignese kulturní instituce "obohatí obraz města".

O možnosti zřídit pobočku Centre Pompidou v uplynulých letech mluvil také český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jednal o tom nejprve roku 2018 v Paříži a předloni v Praze právě se Sergem Lasvignesem. Druhé schůzky se zúčastnil i tehdejší ředitel Národní galerie Jiří Fajt.

"Ano, chceme v Praze středoevropskou pobočku Centre Pompidou," potvrdil Babiš po jednání, při kterém si Lasvignes prohlédl Veletržní palác. Ten chtěl tehdejší šéf galerie Fajt rekonstruovat. Společně rovněž avizovali, že v roce 2021 zapůjčí Centre Pompidou část děl ze své sbírky do Salmovského paláce spravovaného právě Národní galerií.

Měsíc nato ale Fajta odvolal tehdejší ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD. Od té doby jsou projekty Centre Pompidou v Praze i rekonstrukce Veletržního paláce u ledu. Národní galerii po Fajtovi vedli Ivan Morávek a Anne-Marie Nedoma, od letoška je v čele pražské instituce Alicja Knastová z Polska.

Vedení Centre Pompidou nedávno oznámilo první velkou rekonstrukci pařížského sídla od roku 1977, kdy otevřelo. Stavební úpravy v přepočtu za více než pět miliard korun začnou roku 2023 a potrvají tři roky.

Během té doby bude sídlo galerie zavřené. První návštěvníci se do opraveného Centre Pompidou podívají na začátku roku 2027 u příležitosti oslav 50. výročí otevření.