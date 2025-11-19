Výtvarné umění

Cattelanova zlatá toaleta se prodala za 250 milionů korun

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Zlatá toaleta od italského konceptuálního umělce Maurizia Cattelana se v noci na středu prodala v newyorské aukci za 12,1 milionu dolarů (250 milionů korun). Uvádí to na svých stránkách společnost Sotheby´s, která prodej organizovala. Cena bez poplatků a přirážek zhruba odpovídá hodnotě materiálu použitého na výrobu díla, které je podle autora parodií na nadměrné bohatství.
Aukční dům Sotheby's vydražil zlatý záchod od italského umělce Maurizia Cattelana s názvem Amerika za 12,1 milionu dolarů.
Aukční dům Sotheby's vydražil zlatý záchod od italského umělce Maurizia Cattelana s názvem Amerika za 12,1 milionu dolarů. | Foto: Profimedia.cz

Cattelan je známý pro svá provokativní a vtipná díla. Vloni vyvolal pozornost prodej jeho díla Komediant za 6,2 milionu dolarů. Instalace spočívá v banánu připevněném na zdi a Cattelan chtěl upozornit na hodnotu, kterou sběratelé přičítají uměleckým dílům, ačkoliv je tvoří prvky zanedbatelné tržní hodnoty.

To však není případ Ameriky, plně funkční toalety, kterou podle katalogu společnosti Sotheby´s tvoří 101,2 kilogramů zlata s ryzostí 18 karátů. Cena kovu použitého Cattelanem se od roku 2016, kdy dílo vytvořil, zvýšila zhruba čtyřikrát. Podle serveru ARTnews neznámý kupec získal dílo po jediném příhozu k vyvolávací ceně deseti milionů dolarů.

Roztavený byl podle vyšetřovatelů druhý exemplář Cattelanova díla, který odcizila skupina zlodějů v roce 2019 z londýnského Blenheimského paláce. Dva z pachatelů byli letos odsouzeni, samotné dílo se však nikdy nenašlo. Umělecký objekt patřil Guggenheimovu muzeu, které ho v roce 2017 nabídlo k zápůjčce do Bílého domu. Reagovalo tak na žádost tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa o zapůjčení jednoho z obrazů ve sbírkách muzea.

 
Einstein, fotbal i přelet Atlantiku. To vše inspirovalo skladatele Bohuslava Martinů

Einstein, fotbal i přelet Atlantiku. To vše inspirovalo skladatele Bohuslava Martinů
