Býčí zápasy, Don Quijote nebo ženy. Ostrava vystavuje španělské umělce z Paříže

Novým rektorem Univerzity Palackého v Olomouci se od 1. května stane Martin Procházka. Dosavadního děkana Fakulty zdravotnických věd do funkce dnes jmenoval prezident Miloš Zeman. Procházkovo funkční období by mělo trvat do konce dubna 2025.

Ve funkci rektora Procházka střídá Jaroslava Millera, který se postavil do čela školy v roce 2014 a měl ji vést do roku 2022. Ve svém druhém volebním období ale Miller loni nečekaně oznámil rezignaci ke konci letošního dubna. Svůj krok odůvodnil obstrukcemi kolem vzniku nového vysokoškolského ústavu CATRIN. Po zvolení Procházky uvedl, že ho zná jako uvážlivého kolegu, pod jehož vedením se bude univerzita nepochybně dál rozvíjet.