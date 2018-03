Brněnská výstava Paneland bude otevřená déle, o socialistickou výstavbu mají návštěvníci zájem

před 1 hodinou

Na výstavu Paneland, již uspořádala Moravská galerie v Brně, přišlo od konce listopadu přes 20 tisíc lidí. Galerie se proto rozhodla akci o týden prodloužit a k tomu návštěvníkům umožnit vstup i ve večerních hodinách: od 21. do 25. března se Uměleckoprůmyslové muzeum zavře až ve 21 hodin. "Panelovou výstavbu lidé dlouho vnímali jako něco provizorního, co ale nedopatřením přetrvalo a stalo se součástí české identity. Nepodařilo se ji smazat z mapy země, a tak je nutné k ní nalézt cestu a přijmout ji za svou. Někdo jde na výstavě Paneland navštívit něco, v čem by nikdy žít nechtěl, jiný přichází vzpomínat na dětství," vysvětluje sociolog Stanislav Biler popularitu celého projektu.

