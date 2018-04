Brit Mat Collishaw si v Rudolfinu hraje s minulostí. Inspiroval ho Caravaggio i teror v Beslanu

před 2 hodinami

Výstava Stojaté vody v pražském Rudolfinu představuje dvaapadesátiletého britského umělce Mata Collishawa, který nápaditým způsobem přenáší staré umění do aktuálního kontextu. Pracuje s projekcí, fotografií i mechanickou instalací a historická témata na hranici hororu a krásy posouvá do dokonale promyšlených point. Výstava potrvá do 8. července.

Na zdi prvního výstavního sálu Galerie Rudolfinum visí nikterak velká černobílá fotografie. Jmenuje se Narciuss, pochází z roku 1990 a britský umělec Mat Collishaw na ní leží v bahně londýnské ulice a zálibně si v kaluži prohlíží svůj obličej. Kurátor a ředitel galerie Petr Nedoma na tomto kousku ilustruje to, o co jde na celé pražské výstavě nazvané Standing Water (Stojaté vody): o reflexi starého umění. Práce dvaapadesátiletého Collishawa, blízkého přítele Damiena Hirsta a člena "uměleckého gangu" z devadesátých let Young British Artists, zapadají do linie pražské instituce, která se dlouhodobě snaží představovat zahraniční soudobé umělce právě k interpretačnímu vztahu k minulosti. "Reflektovat staré umění ale ještě nemusí nutně znamenat pouze sestup ke kořenům. Mat má jedinečnou schopnost vyhmátnout z něho auru, která funguje v novem kontextu," říká kurátor Nedoma. Nejsou to planá slova: procházka po Collishawově výstavě je doopravdy plná momentů překvapení i nečekaných transpozic. Už první velká laserová instalace Albion, "reálně" podepřená lešením z trubek, ilustruje "zašlou slávu" Velké Británie. Digitalizovaný strom je mytický velký dub z nottinghamského Sherwoodu, který v Rudolfinu připomíná ducha kdysi sebevědomé země. Collishaw instalaci tvořil v době referenda o odchodu z Evropské unie, její podoba na půli cesty mezi realitou a neexistencí tak dobře ilustruje současnou situaci. Petr Nedoma připomíná, že autorovy podněty jsou často vyhrocené, na půli cesty mezi krásou a hororem. Tak jako kolotoč nazvaný Vše se hroutí (All Things Fall), inspirovaný vražděním neviňátek na příkaz krále Heroda po Ježíšově narození. Instalace působí na první pohled jako patrový dort s marcipánovými figurami. Po bližším ohledání ale divák zjistí, že instalace je plná násilí, a jakmile se roztočí, divák je vtažen do absolutního zmaru. Podobně působí i světelná instalace reflektující teroristický útok na beslanskou školu v roce 2004, při kterém zahynulo více než 300 lidí. Projekce v tlumených barvách na stěnách malého sálu ukazují emocionálně velmi silné fragmenty pokusů o záchranu, na první pohled ale připomínají spíš nástěnné malby starých mistrů. Collishaw mluví o tom, že dílo ovlivnilo sledování médií, jež se touto událostí dennodenně zaobírala. 18 fotografií Přes Bretaň domů na Vysočinu. Museum Kampa vystavuje obrazy Jana Zrzavého ze soukromých sbírek "Collishaw rád používá jako základní osnovu nejrůznější příběhy z minulosti, aniž by je třídil na vysoké a nízké, na velkou literaturu a pochybné historky, na parafráze vrcholných projevů výtvarného umění i nejpokleslejších krváků z bulvárních deníků," podotýká Petr Nedoma. Příkladem je i série fotografií formálně bezchybných zátiší podle holandských vzorů 17. století nazvaných Last Meal on Death Row (Poslední jídlo odsouzených k smrti). Při bližším pohledu ovšem tyto fotografie ukazují, jaké wrapy, ovoce či burgery si na smrt odsouzení vězni v texaské věznici přáli těsně před popravou pozřít. Španělského mistra Diega Velázqueze zase britský autor interpretuje ve videoinstalaci Konec nevinnosti. Předlohou byl portrét papeže Inocenta X., parafrázovaný také v 60. letech Francisem Baconem. Petr Nedoma připomíná, že z volné série Black Mirror, z níž jsou v Rudolfinu dva protějškové Caravaggiovy obrazy v pompézním muránském rámu, vybral kurátor Národní galerie Otto M. Urban parafrázi obrazu Georgese de la Tour nazvanou A Different Self jako intervenci do barokní sbírky Národní galerie ve Šternberském paláci. "Zpětná konfrontace s originály Tintoretta, Ribery, Rubense nebo van Dycka otevírá další nečekané vazby a souvislosti."

autor: Hana Slívová | před 2 hodinami