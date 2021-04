Boudníkovu cenu dostal grafik Vičar, výstava na Hradě už je připravená

Za významný tvůrčí přínos v oblasti grafické tvorby dostane Cenu Vladimíra Boudníka grafik Jan Vičar. Porota 26. ročníku ocenění, které je pojmenované po průkopnickém českém výtvarníkovi, ocenila také autorův přesvědčivý a výrazný soubor děl.

Výstava Vičarových prací spolu s vítěznými díly ceny Grafika roku 2020 je připravená v Císařské konírně Pražského hradu. Otevřena bude podle toho, kdy vláda rozhodne o zmírnění protiepidemických opatření.

Slavnostní předání ocenění by se mělo uskutečnit 18. května v Císařské konírně. Výstava tam je naplánovaná do 23. května, od 1. do 19. června má mít reprízu v plzeňské Galerii Ladislava Sutnara.

Jan Vičar se narodil roku 1967 ve Svitavách, studoval na Akademii výtvarných umění v ateliérech krajinomalby a grafiky. Mnoho let učil, naposledy jako vedoucí Ateliéru grafiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Žije a pracuje převážně v zahraničí, aktuálně připravuje výstavu v Paříži.

Cena Vladimíra Boudníka je udílena od roku 1995 osobnostem české grafiky, které podobně jako Boudník posouvají tento výtvarný obor kupředu především tvůrčími experimenty. "Při konfrontaci s jeho grafikami, případně s reliéfními matricemi, které lze stejně jako u Boudníka považovat za autonomní umělecký artefakt, je zřejmé, že zažitá, víceméně tradiční pravidla grafiky jako by pro autora neexistovala," poznamenává o Vičarovi členka komise Hana Larvová.

Vičar při tvorbě využívá všech dostupných možností. Experimentuje s materiálem matric, do kterých je v krajním případě schopen vyrývat ornament motorovou pilou, jindy zas soustředěně a systematicky drobně vyrývá miniaturní kresbu.

Přestože má klasické vzdělání, v jeho díle rezonuje i senzibilita lidového umělce. Vychází z tradic kraje, odkud pochází, do děl ale včleňuje také inspirace z jiných zemí a kultur.

Spolu s výstavou Vičarových prací čeká v Císařské konírně na návštěvníky přehlídka děl oceněných v soutěži Grafika roku 2020. Tradiční výběr toho nejlepšího z české grafické tvorby ukáže všechny klasické techniky - serigrafie, litografie, hlubotisky, tisky z výšky, počítačovou grafiku, originální autorské techniky i autorské knihy.

Na výstavě budou zastoupeni František Skála, Jan Švankmajer, Patrik Hábl, Petr Nikl, Jiří Suchý, Jan Hísek, Martin Velíšek, Michal Škapa, Jiří Černický, Pasta Oner nebo Jaromír 99.

Cenu v hlavní kategorii za grafiku velkého formátu letos dostal Jiří Černický za dřevořez o rozměrech 0,8 krát 1,1 metru nazvaný Vadžraplán, který je jakousi dokumentací k artefaktu vyrobenému i ve fyzické podobě.

Hlavní cenu za grafiku malého formátu obdržela Zuzana Mašková za linoryt Sazenice. Porota ocenila také studentské práce a jednotlivé kategorie podle druhu grafických technik.