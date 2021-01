Botticelliho rekord. Vzácný portrét byl vydražen skoro za dvě miliardy korun

Vzácný portrét od italského renesančního malíře Sandra Botticelliho byl na čtvrteční aukci síně Sotheby's v New Yorku prodán za 92,2 milionu dolarů, což je v přepočtu více než 1,9 miliardy korun. Podle agentury Reuters se jedná o dosud nejvyšší částku, za níž kdy bylo autorovo dílo vydraženo.

Sandro Botticelli: Portrét mladého muže držícího medailon, zhruba z let 1444 až 1510. | Foto: ČTK/AP

Botticelli, který žil v letech 1445 až 1510, byl jednou z jejdůležitějších postav florentské renesance. Krása, šarm a elegance jeho obrazů s melancholickým nádechem z něj udělaly přední osobnost zlatého věku vlády šlechtického rodu Medicejů.

Portrét mladého muže držícího medailon, který byl nyní vydražen, patří ke zhruba desítce Botticelliho dochovaných děl. Obraz pochází zřejmě z konce 70. či začátku 80. let 15. století a má dvě témata.

Botticelli namaloval vznešeného muže. Medailon, který drží, je však samostatným dílem malíře z takzvané Sienské školy ze 14. století Bartolommea Bulgariniho. Historikům umění není známo, kdo je mladý muž na obrazu a proč medailon třímá. Někteří se domnívají, že by mohl být spojen s rodinou Medicejských.

V posledních 50 letech byl obraz několikrát zapůjčený do nejvýznamnějších světových muzeí, například do Národní galerie v Londýně či Metropolitního muzea v New Yorku.

Nejznámější Botticelliho obrazy Zrození Venuše a Primavera (Jaro) jsou k vidění ve florentské galerii Uffizi.

Podle Sotheby's nově vydražené dílo patří k nejcennějším a nejvýznamnějším portrétům, jaké se kdy objevily v aukci. Aučkní dům cenu odhadoval na 80 až 100 milionů dolarů, výsledných 92,2 milionu tedy nepřekonalo očekávání.

Aukce se konala telefonicky a on-line. Konečná cena zahrnuje dražební poplatky. Kdo je novým majitelem portrétu, nebylo okamžitě jasné.

Portrét mladého muže s medailonem podle Sotheby's koupil dosavadní majitel na aukci v Británii roku 1982 za 1,3 milionu dolarů, v přepočtu 27,9 milionu korun. Ani tehdy nebyla identita kupce jasná.