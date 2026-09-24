Balony, periferie a snové světy. Villa Pellé vystaví dílo slavného Kamila Lhotáka

Od letošního 1. října do 6. prosince se pražská Galerie Villa Pellé promění v magickou Krajinu snů Kamila Lhotáka. Výjimečná retrospektivní výstava představí tohoto všestranného umělce v rozsáhlém záběru – nejen jako malíře, ale také jako grafika a ilustrátora. Expozice nabídne nebývale ucelený pohled na autora, jehož poetika fascinuje dodnes.
„Většina z nás si Lhotáka spojuje s malířským plátnem, balony, poetikou technického světa a nostalgií. Jeho odkaz je ale mnohem širší – ilustroval mimo jiné přes čtyři sta knih, přispíval do desítek časopisů, vytvořil stovky grafik, kromě toho zanechal výraznou stopu v historii animované i celovečerní filmové tvorby, je podepsán pod návrhy kostýmů pro divadelní tvorbu, vytvořil předlohy pro mnoho poštovních známek, dokonce v mládí skládal hudbu,“ vysvětluje kurátor výstavy Libor Šteffek.
Dodává také, že expozice zmapuje Lhotákovu malířskou, grafickou i ilustrační tvorbu v širokém časovém spektru, rozdělenou na několik tematických částí: „Od prvních prací z 30. let až po díla z let 80. ukážeme jeho fascinaci technikou, městskou periferií i vzácnou schopnost proměnit zdánlivě nezajímavou běžnou realitu v prostor poezie a nevyřčených tajemství.“
Návštěvníci se dle autorů výstavy mohou těšit jak na komorní díla, tak na velkoformátová plátna, která mapují více než půl století Lhotákova uměleckého zrání. Výstava plynule provede diváky od umělcova raného okouzlení světem Julese Verna, balonů a vzducholodí, přes klíčové období legendární Skupiny 42, reflektující syrovost moderního města, až po přesun ke krajinomalbě Českého středohoří v 50. letech. Chybět nebudou ani ikonické artefakty z 60. let – draci, terče a bizarní pouštní stroje, na které v 70. a 80. letech navázala práce s výraznějším kolorismem.
„Kamil Lhoták jako výtvarník a ilustrátor patří bezesporu mezi nejoblíbenější autory české výtvarné scény druhé půlky 20. století. Jeho úchvatný a osobitý styl je znám široké veřejnosti už po několik generací. Přesto máme ambici prezentovat na naší výstavě vedle známých děl i mnohá méně známá, která byla zásadní pro jeho tvorbu během jednotlivých etap jeho života,“ zve na výstavu Krajina snů ředitelka Galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová.
Doprovodný program k výstavě:
Komentované prohlídky s kurátorem: 8. 10. od 18:00, 17. 10. od 18:00, 12. 11. od 18:00 a 2. 12. od 18:00
1. 11. 14:00 Tvůrčí dílna k výstavě pro děti
Zájemců je několik. Potravinové řetězce v Evropě zvažují odkup aktivit Tesca
Mezi zájemci o odkup aktivit britského řetězce Tesco ve střední Evropě je i majitel Lidlu a Kauflandu, společnost Schwarz Gruppe. Ve čtvrtek o tom informoval britský deník Financial Times (FT). O koupi podle jeho zdrojů projevují zájem také nizozemský řetězec supermarketů Ahold Delhaize a polský diskontní řetězec Biedronka.
Tvrdý trest za korupci: Gólman Kalina vyfasoval 20 let a obří pokutu k tomu
Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise Fotbalové asociace ČR rekordní trest - zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500.000 korun. Komise o tom informovala v komuniké.
Poradce Chameneího pohrozil rozšířením války. Mohla by se dostat až k Indickému oceánu
Pokud USA znovu zaútočí, mohl by Teherán rozšířit válku na Blízkém východě až k Indickému oceánu, řekl ve čtvrtek poradce íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího. Íránští představitelé již dříve pohrozili, že v případě obnovení amerických útoků rozšíří geografický rozsah konfliktu.
Záhada za Tutanchamonovou zdí. Egyptolog Bárta mírní sen o hrobce Nefertiti
Nové poznatky o Tutanchamonově hrobce oživily představu, že za jejími stěnami čeká další velký objev – podle badatelů možná i hrob královny Nefertiti. Český egyptolog Miroslav Bárta existenci neznámých prostor nevylučuje. Pro jejich původ však nabízí střízlivější vysvětlení: mohlo by jít o nedokončenou část faraonovy hrobky. K představě, že uvnitř odpočívá slavná královna, je skeptičtější.
Hitlerovo alibi nesedí. Nové dokumenty odkrývají detaily záhadné smrti jeho neteře
Smrt Geli Raubalové, Hitlerovy neteře a podle některých spekulací také jeho milenky, patří k nejzáhadnějším epizodám z osobního života nacistického vůdce. Dosavadní verze událostí hovoří o tom, že třiadvacetiletá dívka v září 1931 spáchala sebevraždu po hádce s Hitlerem, který měl pro dobu její smrti alibi. Nově objevené dokumenty však na tuto verzi vrhají řadu pochybností.