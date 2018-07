První české #MeToo? Český fotograf Kratochvíl podle amerického časopisu sexuálně obtěžoval kolegyně

Fotografická agentura Sedm pozastavila členství Antonína Kratochvíla. Jeden z nejznámějších českých fotografů čelí nařčení, že sexuálně obtěžoval kolegyně. Kratochvíl vinu odmítá.

Slavný český portrétní a reportážní fotograf Antonín Kratochvíl čelí nařčení ze sexuálního obtěžování. Tři kolegyně z fotografické agentury Sedm ho obvinily, že se jich dotýkal na intimních místech, hovořil o jejich přirození a jednu z žen navzdory její vůli políbil na ústa. Kratochvíl všechna nařčení odmítá.

Na kauzu, kterou popsal americký časopis pro novináře Columbia Journalism Review vydávaný Kolumbijskou univerzitou, jako první upozornil server iDnes.cz.

Americký magazín v průběhu uplynulých pěti měsíců vyzpovídal padesát lidí z oboru. Učinil tak v reakci na kampaň #MeToo, která zasáhla do mnoha odvětví showbyznysu, avšak nikoliv do fotožurnalismu.

První svědectví časopisu poskytla sedmatřicetiletá britská fotografka Anastasia Taylor-Lindová. Když roku 2014 vstupovala do agentury Sedm, Kratochvíl jí prý při setkání bez varování zajel rukou mezi hýždě a několik vteřin jí osahával přirození.

"Nijak jsem na to nereagovala, protože jsem pochopila, že chci-li jako mladá žena vstoupit do odvětví ovládaného muži, musím se s podobným chováním vypořádat," říká Taylor-Lindová, která se o zážitku později zmínila jinému kolegovi. Ten výpověď potvrdil.

Taylor-Lindovou prý Kratochvíl urazil už při prvním setkání, kdy se před dalšími fotografy nevhodně vyjádřil o jejím poprsí. "Vždy se to dělo před dalšími kolegy a přáteli ze skupiny Sedm. Všichni to věděli a vždy nad tím jen mávli rukou: To je prostě Tonda," líčí fotografka.

Our most-read story last week: A special report on photojournalism's moment of reckoning: https://t.co/EANK42X9wQ pic.twitter.com/9Xqy0EcoJl — CJR (@CJR) July 23, 2018

Další svědectví proti Kratochvílovi poskytli známí jiné členky fotografického kolektivu Sedm Stephanie Sinclairové. Časopisu jej potvrdili čtyři lidi, jimž se svěřila.

Než se Sinclairová roku 2008 stala členkou agentury, vypravila se s Kratochvílem na kafe. "Vsadil bych se, že to máte ráda do zadku," sdělil jí prý český fotograf a později ženu proti její vůli políbil na ústa. O tom, zda se Sinclairová stane členkou skupiny Sedm, tehdy rozhodovalo hlasování dalších kolegů - proto se prý fotografka bála svou stížnost zveřejnit.

Další incident zažila, když byla roku 2012 pracovně v Praze. Tehdy se Kratochvílovi sama ozvala a šla s ním na večeři a kávu. Český fotograf se prý v průběhu večeře nevybíravě rozhovořil o jejím přirození s narážkou na orální sex. Sinclairová, kterou takové chování "ohromilo a urazilo", si později stěžovala správní radě agentury Sedm, ta však prý nereagovala.

Sinclairová své svědectví americkému časopisu přímo nepotvrdila, neboť roku 2016 se skupinou Sedm uzavřela dohodu o důvěrném vypořádání.

Jiná fotografka, jež si nepřála být jmenována, za sexuální obtěžování považuje incident z roku 2005, kdy s Kratochvílem hovořila po vystoupení na fotografickém festivalu. Český rodák se prý vyjádřil k jejímu vzhledu a žertoval o tom, že podobné ženy rády spí s více muži naráz. Fotografka se údajně zasmála, nenapadl ji jiný způsob, jak reagovat. "Nevěděla jsem, co říct. A nechtěla jsem být takovou tou ženou, která otravuje," líčí dnes anonymně.

Antonín Kratochvíl všechna nařčení ve vyjádření pro Columbia Journalism Review odmítl. "Mohu vám upřímně říci, že všechna jejich obvinění jsou lživá," napsal. "Dokud jsem v agentuře aktivně působil, s některými kolegy jsme měli neshody, ale nikdy nic podobného ražení," uvedl.

Fakt, že fotografka Sinclairová ho roku 2012 v Praze sama vyhledala, podle Kratochvíla dokazuje, že o žádné obtěžování nešlo. "Kdyby měla pocit, že jsem ji v minulosti urazil, nezvala by mě na večeři s žádostí o profesionální radu," uvedl.

Agentura Sedm v reakci na nařčení pozastavila Kratochvílovo členství, ze svého webu odstranila jeho profil a Kratochvílovo jméno ze seznamu emeritních členů. "Fotografové skupiny Sedm musí přispívat k bezpečnému, tvůrčímu, inkluzivnímu prostředí, v němž není prostor pro obtěžování ani výhrůžky. Ve světle těchto informací jsme spustili nezávislé vyšetřování, abychom nařčení vůči Antonínu Kratochvílovi ověřili," uvedla agentura.

Pokud by se svědectví proti Kratochvílovi ukázala jako pravdivá, jednalo by se o jednu z prvních kauz #MeToo přesahujících do českého společenského života.

O jiné v uplynulých dnech referoval časopis A2larm.cz, když zveřejnil svědectví dvou studentek Anglo-americké univerzity v Praze, jež údajně obtěžoval jejich profesor. Škola reagovala tím, že informace v článku sice nejsou přesné, avšak podrobnosti poskytnout nemůže, neboť kauzu prošetřuje.

Letos jedenasedmdesátiletý Antonín Kratochvíl je trojnásobným držitelem ceny World Press Photo a jedním z nejznámějších světových fotografů. Dokumentoval opuštěné děti, vězně, devastaci životního prostředí i bídu bývalých kolonií. Jeho snímky znají čtenáři časopisů Playboy, Penthouse, Vogue, Rolling Stone či Newsweek.

Kratochvíl vytvořil jedinečné portréty mnoha světovým osobnostem - hercům Georgi Clooneymu, Billymu Bob Thorntonovi, Johnnymu Deppovi či Willemu Dafoeovi, zpěvákům Davidu Bowiemu a Bobu Dylanovi, kytaristovi Keithu Richardsovi nebo herečce Liv Tylerové. Proslavil se také záběry ozbrojených konfliktů z Rwandy, Zimbabwe nebo Iráku.

Vloni agentura ČTK informovala, že Kratochvíl několik týdnů ležel ve fakultní nemocnici v pražském Motole ve vážném zdravotním stavu.

