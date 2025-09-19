Zatímco se svět měnil, my byli stále tady. Nejstarší pražský hudební klub Újezd končí

"Končíme 31. října. Nedomluvili jsme se s majitelem a my už to neuživíme. Máme strašně vysoký nájem, a také přestali chodit lidi," potvrdil jeden z provozovatelů Zbyněk Kouba.
Součásti klubu Újezd je bar, pivnice, rockový klub a restaurace. Klub vyhledávají zejména milovníci undergroundové atmosféry. V minulosti zde hrály kapely jako Garáž nebo Plastic People of the Universe.
"Újezd byl domovem kultury, hudby, přátelství i nezapomenutých nocí. Újezd byl naším domovem, mámou, co tě pohladí, i tátou, který ti nařeže. Společně jsme tu prožili tři dekády, kdy se cizí lidé stávali přáteli na prchavý okamžik, i na celý život, milenci na jednu noc, i manželi a rodiči. A zatímco se svět měnil, my byli stále tady. Ta jízda teď končí," napsali na facebooku současní provozovatelé klubu Újezd.
Rozkvět pražských hudebních klubů přinesla zejména první polovina 90. let. Za počátek jejich úpadku je považováno policejní uzavření klubu Bunkr 21. ledna 1997. Provozovatelé klubů bojují zejména s vysokými nájmy, stížnostmi na hluk nebo menším zájmem publika souvisejícím také s rostoucími cenami vstupenek i občerstvení.
Kluby, do nichž se vejde několik stovek lidí, bojují o návštěvníky rozmáchlou dramaturgií. Přesto zejména v Praze existuje několik stylově zaměřených klubů, například industriální holešovický Cross, rockové Futurum na Smíchově nebo Jazz Dock umístěný přímo na hladině Vltavy. Mezi desítkami pražských klubů jsou zavedené značky jako Roxy či Rock Café. Jejich historii v roce 2016 ukázala v pražském Popmuseu výstava s názvem Sklepy plné hluku-Hudební kluby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v devadesátých letech. Expozice navázala na výstavu U nás ve sklepě s podtitulem Pražské hudební kluby, bary a knajpy devadesátých let.