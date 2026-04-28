Týnský chrám i Staroměstská radnice. Lidé v Praze se budou loučit s Potměšilem

Lidé se v úterý mohou na dvou místech v centru Prahy naposledy rozloučit s hercem Janem Potměšilem, který zemřel 16. dubna ve věku 60 let.
V Chrámu Matky Boží před Týdnem bude od 15:00 veřejná mše. Obřad bude živě přenášet TV Noe. Od 12:00 do 18:00 pak bude otevřena Brožíkova síň nedaleké Staroměstské radnice, kde budou vystaveny kondolenční knihy, projekce fotografií z různých období života herce i z jeho divadelních rolí. Zazní také jeho oblíbená hudba.
Potměšil, který byl od svých 23 let po autonehodě upoután na invalidní vozík, měl v posledních třech letech vážné zdravotní problémy. Rodina žádá lidi při dnešním obřadu v chrámu o upuštění od osobních kondolencí.
Syn pedagoga Jaroslava Potměšila se věnoval hraní od dětství. Před kamerou stál poprvé na základní škole, jako budoucí povolání si herectví vybral po televizní inscenaci Hrátky.
Před absolvováním DAMU hostoval v Divadle Na zábradlí a v Divadle Na Vinohradech. V 21 letech se stal velkou filmovou hvězdou díky hlavní roli naivního mladíka Martina, který naletí skupině veksláků, aby se následně stal jedním z nich, ve snímku Víta Olmera a Radka Johna Bony a klid.
Pravidelně se objevoval v dětských rolích v televizních inscenacích, seriálech i filmech. Byl také moderátorem adventních koncertů České televize. Angažoval se v otázkách lidských práv, byl tváří řady dobročinných iniciativ a akcí.
V roce 1989 se intenzivně účastnil společenského dění, chodil na demonstrace během Palachova týdne, rozšiřoval manifest Několik vět a v listopadových dnech se zapojil do herecké stávky. Účastnil se také výjezdů mimo hlavní město ve snaze šířit na venkov informace o událostech na Národní třídě. Jedna z těchto cest skončila dopravní nehodou. Po dlouhém léčení a rehabilitaci se Potměšil vrátil ke své profesi herce.
V roce 2014 hrál v pokračování filmu Bony a klid 2, hrál i v několika televizních seriálech, třeba Kancelář Blaník a Život a doba soudce A. K.
Potměšil, který je autorem výroku „Je lepší být na vozíku než s komunisty“, získal od Ústavu pro studium totalitních režimů v roce 2025 Cenu Václava Bendy za statečné občanské postoje v době komunistické totality a aktivní činnost při hájení hodnot svobody, demokracie a lidských práv a za výrazný přínos k návratu svobody a demokracie.
Prezentace k nezaplacení. Kaliňák chce obnovit slovenský armádní soubor Jánošík
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák oznámil, že obnoví činnost vojenského uměleckého souboru Jánošík, uvedla slovenská média.
Vladař dostal další kuriozní gól, Pittsburgh si díky němu vybojoval šesté utkání
Philadelphia s Danielem Vladařem v brance prohrála v 1. kole play off NHL v Pittsburghu 2:3. Nevyužila druhý mečbol a v sérii vede už jen 3:2.
Po srážce vlaků v Jakartě zemřelo nejméně 14 lidí, téměř stovka dalších je zraněná
Při pondělní nehodě na předměstí indonéského hlavního města Jakarty narazil dálkový vlak do posledního vagónu stojícího příměstského vlaku. Počet obětí srážky vlaků ve městě Bekasi vzrostl na 14, informovaly agentury Reuters a AP. Zranění utrpělo 84 lidí, vyprošťovací práce nyní podle úřadů skončily.
Trump s manželkou přivítali v Bílém domě krále Karla III. s chotí Camillou
Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co bývalá kolonie vyhlásila nezávislost na britském impériu a letos oslavuje toto významné výročí.
Trpišovský ztratil moderní glanc. Přehlíží nedostatky, Bořil mu přerostl přes hlavu
Vyhrál základní fázi fotbalové ligy. Mistrovský titul už jeho týmu může vzít jen totální kolaps. Přesto slávistická hvězda trenéra Jindřicha Trpišovského bledne. Sílí dokonce hlasy, že už červenobílému áčku nemá co dát. Pravda, nebo lež?