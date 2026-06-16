Tunel „Neboj“ mezi Žižkovem a Karlínem ozdobí umění, bude veřejnou galerií

Tunel pro pěší mezi pražským Žižkovem a Karlínem v budoucnu ozdobí díla českých a zahraničních umělců. Plánuje je tam umístit Spolek žižkovského tunelu, kterému radní hlavního města v pondělí schválili smlouvu o výpůjčce ostění tunelu, sdělil mluvčí Prahy Vít Hofman.
„Tunel projde proměnou na atraktivní místo setkávání se s uměleckými díly předních českých a zahraničních vizuálních umělců všech generací. Stane se veřejnou galerií představující atraktivní projekty rozličných výtvarných médií – od mozaiky a nástěnné malby, přes světelné a zvukové instalace, video a fotografie, k sochařským realizacím," uvedl bývalý generální ředitel Národní galerie a jeden ze zakládajících členů Spolku žižkovského tunelu Jiří Fajt.
Vyústění tunelu na obou stranách podle něj nabídne využití pro kulturní a společenské aktivity lidem z Prahy 3 a 8. Členy spolku jsou kromě Fajta také hudebník a producent David Koller, spoluzakladatel architektonického studia QARTA Architektura Jiří Řezák nebo majitel strojírenské skupiny Wikov a skláren Bomma a Rückl Martin Wichterle.
Záměr ocenil radní města pro kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09). „Věřím, že celá proměna přinese i větší pocit bezpečí a lepší soužití chodců, cyklistů i všech ostatních, kteří tudy denně procházejí,“ sdělil. Náměstek primátora Jaromír Beránek (Piráti) dodal, že proměna tunelu v galerii je skvělý způsob, jak z původně strohé technické stavby udělat mnohem přívětivější a kultivovanější místo.
V tunelu se v březnu stala nehoda, při které cyklista v tunelu srazil chodkyni a způsobil jí otřes mozku. Radnice Prahy 3 následně začala řešit režim provozu. Po jednáních s policií a městskou Technickou správou komunikací, která má stavbu ve správě, prosadila omezení rychlosti z dosavadní 20 kilometrů v hodině na polovinu. Na dodržování snížené rychlosti dohlížejí policisté a strážníci při pravidelných preventivních a kontrolních akcích.
Praha 3 koncem roku 2023 dokončila úpravy Tachovského náměstí, na kterém se nachází vyústění tunelu na žižkovské straně. Loni také radnice odhalila uměleckou instalaci ve vyústění tunelu na náměstí, jež je tvořena zrcadly z leštěného plechu.
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