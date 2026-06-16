Troja festival rozezní netradiční místa. Naplní hudbou planetárium či zoo

Pražská Troja bude na konci letošního června opět patřit hudbě. Toto povltavské území rozezní již třetí ročník Troja Festivalu – hudební události, která do Troje a jejího okolí přináší výjimečné večery na netradičních místech.
Komorní hudba naplní trojské historické i industriální prostory, zahrady či zrekonstruované planetárium. Festival tak propojí špičkové interprety, inspirativní dramaturgii a místa s výrazným geniem loci.
Každý koncert je citlivě utvářen s ohledem na konkrétní prostor. „Troja Festival vznikl z touhy propojit hudbu s konkrétními místy, jež mají své velké kouzlo a moc vytrhnout nás z každodennosti,“ říká umělecký šéf festivalu Josef Špaček, který je zároveň jedním z účinkujících umělců.
Dramaturgie třetího ročníku se nese ve znamení podtitulu Mezi nebem a zemí. Letošní téma tak podle Špačka otevírá prostor pro setkání s jevy, jež každodennímu životu, stejně jako hudba, dávají další rozměr.
„Jsou to právě tyto okamžiky mezi skutečností a nepochopitelným, které nás nepřestávají fascinovat,“ říká umělecký ředitel a dramaturg festivalu.
Let do vesmíru v planetáriu
Letošní ročník zahájí ve čtvrtek 18. června hudební let do vesmíru v nově zrekonstruovaném pražském planetáriu. Zazní předehra Haydnova Stvoření, poté skladba Luboše Fišera Galileo Galilei a vrcholem večera bude dílo Tak pravil Zarathustra Richarda Strausse v komorní úpravě Tomáše Illeho. To vše doplněné vesmírnými projekcemi planetária.
Straussovu skladbu proslavil zejména úvod Kubrickova filmu Vesmírná odyssea, skladba se ale objevila i v celé řadě dalších snímků a seriálů. Například v Příběhu hraček, Wall-E, Simpsonových, Mladém Einsteinovi nebo v České sodě.
Šostakovič a Dvořák v pivovaru
Následující večer se festival přesune do areálu TROYA bývalého trojského pivovaru. Světově uznávaný klavírista Denis Kožuchin letos znovu potvrdí, že zmíněný prostor dokáže hravě suplovat koncertní síň s křídlem.
Výborná akustika nechá v programu s podtitulem Síla osudu vyniknout klavírní trio Dmitrije Šostakoviče a klavírní kvartet Antonína Dvořáka, kde klavíristu doplní světově renomovaní violoncellisté Harriet Krijgh a Timotheos Gavriilidis-Petrin. Vystoupí spolu se stálicemi festivalu Josefem Špačkem, Joelem Linkem a Evou Krestovou.
Do stejného prostoru se pak festival vrátí ještě jednou v neděli s crossoverovým programem Lehkost bytí v podání kvarteta Cello Republic.
Čajkovskij v čističce, Debussy v zoo
Nadpozemskou hudbou poté znovu ožije i stará čistička odpadních vod v Bubenči, která svou premiéru na festivalu zažila loni.
V unikátním industriálním prostoru, který svou akustikou vyniká nejen mezi čističkami, ale i mezi mnohými koncertními sály, zazní Čajkovského Vzpomínka na Florencii a Mozartův klarinetový kvintet A dur.
Dalším lákadlem festivalu bude open air koncert v prostorách zoologické zahrady spojený s prohlídkou. Program s názvem Snění přinese hudbu Camilla Saint-Saënse, Clauda Debussyho a Richarda Strausse.
Závěrečný koncert v Císařském sále Trojského zámku nabídne v programu s názvem Mnoho podob lásky emotivní hudební příběhy v podání festivalových umělců, mezi nimiž nebude ani letos chybět náš přední klavírista Lukáš Vondráček.
Program propojí lyrické trio Sergeje Rachmaninova, Prokofjevovo dramatické zhudebnění baletu Romeo a Julie a radostný kvintet Pstruh Franze Schuberta.
Pomyslnou tečkou za festivalem pak bude koncert s cimbálovou muzikou na Vinici svaté Kláry v botanické zahradě s jedinečnými výhledy na noční Prahu a atmosférou jižních krajů.
Speciálním hostem tohoto večera, který letos připadne na Svatojánskou noc, bude maďarský houslista Lajos Sárközy, jenž s virtuositou a lehkostí propojuje klasiku, jazz, folklor i tradiční maďarskou romskou hudbu. Společně s ním zahraje cimbálová muzika Josefa Feča.
Třetí ročník festivalu se koná od 18. do 23. června.
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