Roboti získali zvířecí rysy. Nový film o Transformers patří k lepším dílům série

Noahovi nehraje život do karet. Bydlí v newyorském Brooklynu, což v roce 1994 není tak trendy čtvrť jako dnes. K tomu je tmavší barvy pleti, má nemocného mladšího bratra, nedostatek peněz na jeho léčbu a při pracovních pohovorech nikdo neoceňuje mladíkovu vůli projevit týmového ducha.

Noah se tak rozhodne obohatit jinak a rychleji. Když hrdina nového dílu filmové ságy Transformers, který od čtvrtka promítají kina, nastartuje porsche odstavené v místní garáži, netuší, že se právě omylem přidal do toho nejbizarnějšího týmu na světě.

Pětidílnou franšízu inspirovanou hračkami od firmy Hasbro dovedl režisér Michael Bay před lety do míst, kam ho zbytek Hollywoodu nemohl následovat. Příběh snímku s podtitulem Poslední rytíř z roku 2017 se klenul přes několik kontinentů i století a hrdě stavěl na odiv pohrdání takovými zbytečnostmi, jako jsou logika či smysluplný děj. Zato v každém záběru zahlcoval diváky atrakcemi.

Nestačilo, že tu robotický praještěr vyzvrací policejní auto; ještě než dopadne, stane se z něj další robot. A během tohoto opulentního reje tisíců kovových součástek tvůrci sežvýkají kdeco od mýtu o králi Artušovi přes nacisty a komplex menhirů Stonehenge. Výsledkem byl jeden z nejpodivnějších hollywoodských excesů nového tisíciletí.

V tomto duchu, kde si invence tak dlouho podává ruku s demencí, až vzniká jakási "avantgarda nesmyslu", už však nebylo možné pokračovat dál.

O rok později tak přišel snímek Bumblebee v režii Travise Knighta, který se vracel spíše k relativní jednoduchosti prvního dílu Transformers z roku 2007. A snažil se přesvědčit publikum, že mimozemští roboti měnící se v jakýkoli model automobilu či jiných dopravních prostředků mohou figurovat ve filmu spoléhajícím na postavy a emoce.

Povedlo se tak napůl. Jednoduchý retro děj zasazený do 80. let o jakési přerostlé robotické verzi E. T. Mimozemšťana sázel na skvěle obsazenou hrdinku Charlie, uměl zúročit kouzlo stařičkého žlutého volkswagenu typu "brouk", z něhož se stává nejroztomilejší člen Transformerů. Jenže ubylo megalomanské akce a na humanistické sci-fi přeci jen absurdní svět robotů z hračkárny neposkytoval dost materiálu.

Novinka Transformers: Probuzení monster na podobnou estetiku navazuje. Na scénu přivádí sympatické hrdiny, kteří se perou se svým původem, ale už se nesnaží tak moc předstírat, že tu jde o nějaké velké téma. Naopak snímek zase přidává na megalomanství a představuje celou novou robotí "rodinu" takzvaných Maximálů, kteří mají na rozdíl od původních dvou part - ryze technologických Deceptikonů a Autobotů - zvířecí rysy.

Netřeba se příliš zaobírat dějem, kde jde o artefakt, jenž může zpečetit osud jak pozemšťanů, tak robotů z planety Cybertron. Stačí poznamenat, že Maximálové patří k těm "hodným" a že díky jejich přítomnosti snímek nachází způsob, jak - za pomoci rapu z 90. let minulého století a sounáležitosti chudých hrdinů z Brooklynu - efektivně zapůsobit na emoce.

Režisér Steven Caple Jr, autor druhé části série Creed, nemá až manicky důsledný cit svého předchůdce Michaela Baye pro choreografii akce. V patřičných momentech to ale dohání velikášstvím, stejně jako uvědoměním, v jakém světě se pohybuje.

Díky tomu, že mají rovným dílem cit pro sebeironii i sounáležitost, patří noví Transformers k lepším dílům franšízy. Možná jsou nevyrovnanější a méně styloví než předchozí film o Bumblebeem, zase ale nabízejí více příležitostí přiblížit se bayovsky hrdému excesu.

To samozřejmě žádá diváka, který se nebojí přiznat slabost pro poněkud infantilní zábavu postavenou na tom, že se vzájemně pošťuchují tři party robotů. A tentokrát už tvůrci ani nepotřebují přítomnost armády či jiných lidských institucí, které by se do rejdění podivných tvorů i tvarů pokoušely přidat porci dramatu.

Noví Transformers se nejen zasazením, ale také estetikou vracejí do hollywoodských 90. let, kdy s nadsázkou řečeno stačilo mít silného protagonistu a pár průpovídek, aby vše šlapalo.

Tady se daří mít těch hrdinů překvapivě dost. Vedle ústřední dvojice Brooklyňanů - Noaha a jeho nečekané parťačky Eleny s potřebnou porcí charismatu i znalostí archeologie - dostává až nečekaný kus osobitosti i leckterý Transformer. Ať už je to "kámoš" Mirage předstírající, že se narodil kdesi v sousedství, nebo gorilí Optimus Primal.

Když se jeden z robotů objeví a neutrálním akcentem suše pronese "Jsem tady a jsem připraven nakopávat zadky", zapůsobí to jako okamžitý teleport do poslední dekády minulého století. Je to rovným dílem roztomilé, připitomělé i dojemné.

Transformers jsou podivným reliktem dnešního Hollywoodu. Zjevně se snaží vytvořit další úspěšné univerzum, které by konkurovalo těm superhrdinským. Oproti komiksům a jejich po mnoho dekád vymýšleným postavám a světům však absurdní premisa robotů převlékajících se za autíčka svou podstatou dost brání budování nějaké mytologie.

Na druhou stranu ti roboti stále dovedou vyvolat více citů než třeba herec Vin Diesel v desáté části nekonečného akčního Rychle a zběsile. Zatímco v něm už se definitivně dostavila únava materiálu a pocit, že by hrdinové měli své vozy co nejdříve zaparkovat, tahle robotická autíčka z vesmíru mohou klidně ještě jednou dvakrát někam vyjet "nakopávat zadky".