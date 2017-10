Tom Waits znovu vydává alba, která nahrál pro značku Anti. Přidá k tomu zremixovanou desku Real Gone

před 3 hodinami

Video: YouTube / Epitaph Records

Zpěvák, pianista a skladatel Tom Waits znovu vydává alba, která nahrál od roku 1999 pod vydavatelstvím Anti. Jedná se o desky Mule Variations, Glitter & Doom, Blood Money, Alice, Real Gone a Bad As Me. Poslední jmenované album vyšlo v roce 2011 a je prozatím posledním řadovým. Na remasterovaných verzích se podílel Waits se svou ženou Kathleen Brennanovou a k dispozici budou v listopadu na CD i na vinylu. Zároveň Waits připravil nově zremixovanou desku Real Gone. Hudebník v poslední době vystupuje vzácně, v září zazpíval jako host na koncertě soulové zpěvačky Mavis Staplesové. Jeho skladby se však stále objevují v seriálech (Gilmorova děvčata, Orange Is the New Black) či divadelních hrách.

