Když New York ztichne. Horor míchá děs s všedností v nejfotogeničtějším městě světa

New York nonstop hučí, běžná úroveň hluku je tu 90 decibelů. Hrdinka snímku Tiché místo: První den žije na jeho okraji a do centra se jí příliš nechce. Nakonec však kývne a zúčastní se výletu do divadla, kam vyráží zbytek sanatoria, v němž pobývá s terminální diagnózou. Pod podmínkou, že si bude moci dát naposledy pizzu ve svém oblíbeném bistru. Což je nakonec úkon takřka nadlidský.

2:21 Film Tiché místo: První den česká kina promítají od čtvrtka. | Video: CinemArt