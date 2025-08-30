Kultura

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

ČTK ČTK
před 14 minutami
Na platformě zlínského Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona. Ve středu 3. září se tam uskuteční open air koncert Michael Jackson Symphony. Zazní hity jako Thriller, Billie Jean, You Are Not Alone, Black or White, Beat It a další pod vedením dirigenta Martina Kumžáka v podání Moondance Orchestra se čtyřmi zpěváky a zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů.
Zpěvák Michael Jackson na fotografii z roku 1997.
Zpěvák Michael Jackson na fotografii z roku 1997. | Foto: Reuters

"Repertoár třináctinásobného držitele ceny Grammy poskytuje nekonečnou inspiraci, kterou se rozhodl využít dirigent Martin Kumžák. Vytvořil originální aranže několika Jacksonových hitů, které oživí čtyři talentovaní zpěváci - Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Dušan Marko, spolu s Moondance Orchestra, jedním z nejlepších českých tanečních orchestrů, a tradičním filharmonickým tělesem," uvedl dramaturg zlínské filharmonie Tomáš Koutný.

Projekt Michael Jackson Symphony podle něj spojuje dynamiku taneční hudby s elegancí symfonického orchestru. "Neotřelé aranže a výrazné hlasy předních českých interpretů vnesou do koncertu mimořádnou energii a prostředí bývalé baťovské továrny mu dodá jedinečnou atmosféru," uvedl Koutný.

Koncerty pod širým nebem, které pořádá Baťův institut se zlínskou filharmonií, jsou tradičně hojně navštěvované. Baťův institut je krajskou příspěvkovou organizací, sídlí v něm krajská knihovna, galerie i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V případě špatného počasí se koncert přesune do kongresového centra, sídla filharmonie.

 
Mohlo by vás zajímat

Psst, ladíme! Svatovítské varhany už "shazují" lešení, organolog líčí, co bude dál

Psst, ladíme! Svatovítské varhany už "shazují" lešení, organolog líčí, co bude dál

KVÍZ: A k tabuli půjde...! Jak dobře znáte filmy ze školních lavic?

KVÍZ: A k tabuli půjde...! Jak dobře znáte filmy ze školních lavic?
Infografika

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah hudba Zlín Michael Jackson

Právě se děje

před 2 minutami
V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

"Pracovní trh stále vězí v krizi," uvedl vedoucí průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe.
před 14 minutami
Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Na platformě zlínského Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona. Ve středu 3. září se tam uskuteční open air koncert Michael Jackson Symphony.
před 15 minutami
Formulová dovolená. Verstappen u moře, Alonso na motokárách a Bottas v blátě
Přehled

Formulová dovolená. Verstappen u moře, Alonso na motokárách a Bottas v blátě

Srpnové volno nabídlo pilotům formule 1 šanci na odpočinek, ale i možnost načerpat síly před těžkou druhou polovinou sezony.
před 20 minutami
Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Na Pražském hradě se objevil nečekaný obyvatel. Turisty baví, zahradníky okouzluje. Příběh páva Karla, který si Hrad vybral za domov.
před 35 minutami
Z offline pohody do online agrese. Psycholog popisuje, jak hrubne komunikace dětí
7:01

Z offline pohody do online agrese. Psycholog popisuje, jak hrubne komunikace dětí

Psycholog Jan Kulhánek: videohry dnes učí i škodí. Pomáhá hlavně dialog, ne zákazy, říká v podcastu Krotielé bossů.
před 58 minutami

Jeden mrtvý po útoku agresora, který po sporu najel autem do lidí

Jeden člověk zahynul a pět dalších utrpělo v noci na sobotu zranění, když útočník ve francouzském městě Évreux najel po hádce v baru do davu lidí. Podle agentury AFP o tom informovala prokuratura,…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Ryanair nasadí k zásadní změně. Šéf aerolinek také líčí na podvádějící pasažéry

Ryanair nasadí k zásadní změně. Šéf aerolinek také líčí na podvádějící pasažéry

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě.
Další zprávy