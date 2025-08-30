Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

"Repertoár třináctinásobného držitele ceny Grammy poskytuje nekonečnou inspiraci, kterou se rozhodl využít dirigent Martin Kumžák. Vytvořil originální aranže několika Jacksonových hitů, které oživí čtyři talentovaní zpěváci - Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Dušan Marko, spolu s Moondance Orchestra, jedním z nejlepších českých tanečních orchestrů, a tradičním filharmonickým tělesem," uvedl dramaturg zlínské filharmonie Tomáš Koutný.
Projekt Michael Jackson Symphony podle něj spojuje dynamiku taneční hudby s elegancí symfonického orchestru. "Neotřelé aranže a výrazné hlasy předních českých interpretů vnesou do koncertu mimořádnou energii a prostředí bývalé baťovské továrny mu dodá jedinečnou atmosféru," uvedl Koutný.
Koncerty pod širým nebem, které pořádá Baťův institut se zlínskou filharmonií, jsou tradičně hojně navštěvované. Baťův institut je krajskou příspěvkovou organizací, sídlí v něm krajská knihovna, galerie i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V případě špatného počasí se koncert přesune do kongresového centra, sídla filharmonie.