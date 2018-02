před 4 hodinami

Video: YouTube / Muse

Britská skupina Muse vydala novou skladbu Thought Contagion, v níž zpívá o tom, jak může přesvědčení jiných infikovat lidskou mysl a změnit způsob uvažování. Po hudební stránce píseň obsahuje to, čím se kapela proslavila: pompéznost, velkolepé refrény a kytarový pop smíchaný s odkazy na artrock. Loni poslali Muse do světa singl Dig Down, nové album, první od Drones z roku 2015, by mělo vyjít ještě letos. Klip k oběma písním natočil režisér Lance Drake.

