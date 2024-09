Margot Robbie se po Barbie pustí do The Sims. Podle hry vznikne film

Vydavatel počítačových her Electronic Arts chystá celovečerní film podle populárních The Sims. Adaptaci tohoto simulátoru života připravuje se studiem Amazon MGM a firmou LuckyChap, kterou založila herečka Margot Robbie známá z loňského hitu Barbie.

Fakt, že Margot Robbie je jedním z producentů, ale ještě neznamená, že se hollywoodská hvězda v novince sama objeví před kamerou, píše agentura AFP.

Podle ní zatím obsazení ani podrobnosti o filmu nejsou známy. Až na to, že má "jednoznačně vycházet" ze světa The Sims, potvrdila manažerka série Kate Gorman pro server Variety.com. Hned prvního dílu z roku 2000, vyvinutého studiem Maxis, se celosvětově prodalo přes 11,5 milionu kopií. To jej řadí ke komerčně nejúspěšnějším počítačovým hrám všech dob.

Na filmové adaptaci pracují Kate Herron, která režírovala několik epizod seriálu Sexuální výchova nebo první řadu marvelovské ságy Loki, s britskou komičkou a scenáristkou Briony Redman, doplňuje BBC.

Cílem je vytvořit celovečerní film nejpravděpodobněji určený pro kina. "Hledali jsme ty správné partnery a naším cílem je něco, co bude mít podobný dopad jako Barbie," vysvětluje manažerka, proč se spojili právě s firmou herečky Margot Robbie. Barbie se s celosvětovými tržbami 1,4 miliardy dolarů stala nejúspěšnějším titulem loňského roku, vysloužila si též osm nominací na Oscara.

V simulátoru života The Sims hráč ovládá jednu či více postav. Na začátku jim postaví či koupí dům a následně dohlíží na jejich potřeby.

Dohlíží na to, aby měli dostatečně dobrou náladu, byli najedení, společensky saturovaní nebo se uměli bavit.

Hra nemá předem daný příběh nebo jednoznačný cíl, člověk se tak o své postavy může starat donekonečna, hledat jim partnery, zakládat rodiny a obecně jim řídit život od ranního budíku až po usnutí.

Série zatím naposledy pokračovala čtvrtým dílem The Sims z roku 2014, dohromady se všech dílů včetně nejrůznějších rozšíření prodalo téměř 200 milionů kopií.

Electronic Arts zjevně cítí příležitost uspět v době, kdy se v rozmezí několika let dařilo celovečerním adaptacím počítačových her Ježek Sonic a Super Mario Bros. ve filmu nebo seriálům Arcane, The Last of Us a Fallout.

Nadále ale platí, že hra jako výchozí materiál pro film zdaleka nezaručuje úspěch. Naposledy se o tom přesvědčili tvůrci celovečerního snímku Borderlands podle stejnojmenné hry. Přestože hlavní roli ztvárnila Cate Blanchett, výsledkem byl jeden z největších komerčních propadů roku, dodává agentura AFP.

Video: Aktuálnost roku 1968 je děsivá a smutná. Děje se to zase, říká hvězda filmu Vlny (10. 9. 2024)