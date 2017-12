před 47 minutami

Po šesti letech se na festival Rock for People vrací britská taneční kapela The Prodigy. Kapela na letišti v Hradci Králové zahraje v rámci nadcházejícího turné. Na rok 2018 chystá vydání výběrového alba, fanoušci se tedy mohou těšit na hity jako Firestarter, Smack My Bitch Up nebo Breathe. Další oznámenou skupinou jsou kalifornští rockoví Sick Puppies, ti se v České republice představí poprvé. Rock for People letos proběhne od 4. do 6. července, celofestivalové vstupenky jsou v předprodeji aktuálně za 1600 Kč.

autor: Kultura | před 47 minutami

