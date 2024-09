Ještě nebezpečnější než dřív. Vyšel první trailer ze seriálu The Last of Us 2

Joel v podání Pedra Pascala a dospívající Ellie hraná Bellou Ramsey patřili v loňském televizním seriálu The Last of Us k jedněm z mála lidí, kteří přežili zombie apokalypsu. Příští rok bude jejich příběh pokračovat. Tento čtvrtek večer televize HBO vydala první teaser trailer z očekávané druhé řady.

2:06 Druhou řadu seriálu The Last of Us uvede videotéka Max v roce 2025. | Video: HBO