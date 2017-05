The Cranberries zkusili něco jiného. Jemnější verze starých hitů znějí místy lépe než originál

před 1 minutou

The Cranberries, legendy irského poprocku, si na desce Something Else pohráli se starými skladbami. Citlivě k nim přidali smyčce, zpěvačka Dolores O'Riordanová přestala tlačit na pilu a z radiohitů typu Zombie nebo Dreams se rázem staly zajímavé folkové písničky. Zdá se, že tvůrčích sil je v tomhle irském týmu ještě dost.

Nová deska kapely The Cranberries, která nejlepší časy prožila v polovině 90. let, má kořeny už v roce 2014. Frontmanka Dolores O'Riordanová vystoupila jako speciální host novoročního koncertu v rodném Limericku jen se smyčcovým kvartetem v zádech. Její skupina se tehdy chystala na oslavu pětadvacetiletého výročí.

Úspěch jednorázového projektu logicky vyústil v další spolupráci a stal se základem nového alba. Do aranží se připojila kapela a výsledek je se tříletým zpožděním na světě.

The Cranberries: Something Else Vydalo BMG, 2017

Hodnocení Aktuálně.cz: 70 %

Something Else je typický výběr toho nejlepšího, rozšířený o tři nové skladby. Všechny staré hity kapela nahrála znovu, v jemnějším akustickém obsazení, s drobnými úpravami a s velmi vkusně zaranžovanými smyčci Irish Chamber Orchestra. Zvuk písní z rozmezí celé deváté dekády se díky tomu sjednotil, zaktualizoval a album tak dobře drží pohromadě. Lépe než z hutných rockových verzí tu navíc "lezou" na povrch melodické nápady, díky kterým si kapela v minulosti získala fanoušky.

Řada z chronologicky seřazených hitů se dočkala příjemné proměny. Písně Zombie nebo Free to Decide zjemnily, When You're Gone zrychlila a v nové verzi křehké Ode to My Family na povrch lépe vyplavaly emoce. Asi nejznámější skladba The Cranberries, Dreams, se naopak od originálu příliš nevzdálila, stejně jako trojice skladeb z desky Bury the Hatchet z konce 90. let.

Tři nové písně - The Glory, Run a Rupture - spojuje teskně melancholická atmosféra, což je nálada, již na zbytku nahrávky posluchač neuslyší. Starým skladbám se nicméně vyrovnají a ukazují, že kapela stále hledá nové způsoby, jak namíchat pop, rock a irský folk.

Something Else je příjemná deska, která může být předzvěstí silného plnohodnotného alba. Tvůrčí síly, jak se zdá, na ně kapela ještě má.