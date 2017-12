před 1 hodinou

The Chemistry Gallery je jednou z uměleckých institucí, která se musí kvůli chystané kompletní rekonstrukci paláce Orco v Praze v Bubenské ulici vystěhovat. S příznivci se loučí společnou výstavou umělců, jejichž práci podporovala. “Na Bubenské 1 jsme měli celkem 45 výstav, kde se představilo více než 70 autorů. Výstava Vášeň nejlépe vystihuje to, co se uplynulých pět let v The Chemistry Gallery odehrávalo,” vzkazuje umělecký ředitel Petr Hájek fanouškům. Do 15. prosince tu budou k vidění obrazy Jana Uldrycha, Michala Ožibka, Jana Vytisky, Michala Cimaly a dalších 42 autorů a autorek. Nový prostor galerie prozatím hledá, se znovuotevřením počítá v březnu či dubnu 2018.

