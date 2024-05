Cannes vidělo film, ve kterém Trump znásilní manželku. Češku hraje Bulharka z Borata

Několik měsíců předtím, než se Donald Trump pokusí znovu stát americkým prezidentem, měl na festivalu v Cannes světovou premiéru životopisný film o jeho začátcích. Hraný snímek nazvaný The Apprentice natočil režisér Ali Abbasi. Nazval ho podle Trumpovy stejnojmenné soutěžní reality show.

Film vznikl bez politikova svolení. Protože obsahuje scénu, ve které Donald Trump znásilní svou první manželku, politik už oznámil, že se bude bránit. "Podáme žalobu, abychom se s touto nehoráznou lží vypořádali," uvedl v pondělí mluvčí Trumpovy kampaně Steven Cheung. "Ten film je čirá, zlomyslná pomluva a patří na smetiště," dodal.

Protagonistu ztvárnil jedenačtyřicetiletý Sebastian Stan, známý jako Winter Soldier ze superhrdinské trilogie o Kapitánu Amerikovi. V novince hraje Trumpa zkraje 70. let minulého století, kdy budoucí prezident zahájil podnikatelskou kariéru ve společnosti svého otce a díky jeho penězům se poprvé zkusil uplatnit na realitním trhu v New Yorku.

První manželku budoucího prezidenta Ivanu Trumpovou, Češku rozenou Zelníčkovou, ztvárnila bulharská rodačka Maria Bakalovová známá ze satirické komedie o Boratovi. Martin Donovan pak zpodobnil Trumpova otce Freda, který se například v jedné scéně ptá: "Jak můžu být rasista, když mám černošského šoféra?"

Film sleduje vzestup Donalda Trumpa k moci, jeho první soudy i roli, jíž v jeho životě sehrál právník Roy Cohn. Ten prvně vešel ve známost procesem s manžely Rosenbergovými v 50. letech minulého století, než se stal Trumpovým rádcem. Hraje ho Jeremy Strong ze seriálu Boj o moc. Trump se ve snímku začne řídit tím, co mu právě Cohn vstěpuje jako tři základní pravidla úspěchu: všechno popři, neustále útoč na druhé a nikdy nepřiznávej porážku.

První reakce jsou smíšené. Britský deník Guardian věnuje část recenze kontroverzní scéně, ve které Trump znásilní svou první ženu Ivanu. Stane se tak poté, co mu ona při rozvodu nadává, že plešatí, přibral a je ošklivý. "Ta scéna je přesně tak nenávistná, misogynní a šokující, jak se dalo očekávat," hodnotí kritik Guardianu.

Trumpová v knize amerického novináře Harryho Hurta III. vydané začátkem 90. let minulého století hovořila o "sexuálním styku, který nazvala znásilněním" s tím, že ale nechce, aby byl její výro vykládán v trestním slova smyslu. K situaci podle ní došlo roku 1989 v průběhu rozvodového řízení.

Na epizodu v roce 2015 znovu upozornil server The Daily Beast v době, kdy Trump kandidoval za republikány na prezidenta USA. Tou dobou již Trumpová obvinění nezopakovala, naopak se ohradila a exmanžela podpořila. "Donald a já jsme nejlepšími přáteli. Společně jsme vychovali tři děti, které milujeme a jsme na ně velmi pyšní," reagovala, když ji server oslovil s dotazem, zda ji exmanžel znásilnil.

Trump nařčení také odmítl. "Již z definice vyplývá, že nemůžete znásilnit svou vlastní ženu," bránil politika jeho tehdejší právník Michael Cohen. K novému filmu už se Ivana Trumpová vyjádřit nemůže. Zemřela v roce 2022, bylo jí 73 let.

Snímek se britskému deníku Guardian nelíbil. Udělil mu dvě z pěti hvězdiček. "Tím, jak načrtává jeho kariéru před příchodem do Bílého domu, nás znepokojivě vrací k tomu starému Donaldovi, který se mihnul v komedii Sám doma 2 a byl hvězdou svého televizního pořadu. Jenže tenhle vtip už dávno není vtipný," píše kritik britského deníku.

Server Deadline.com je vstřícnější. Film označuje za chytrý, pronikavý a překvapivý. "Trumpa ukazuje jako cílevědomého, ale zároveň rozpačitého člověka, který touží po uznání svého přísného otce, je nejistý, avšak odhodlaný uspět, a dokonce má zvláštní charisma," popisuje web.

Chválí scenáristu a politického novináře Gabriela Shermana za to, jak důkladné si udělal rešerše ohledně Trumpova vztahu s Royem Cohnem.

"Ačkoli oba bývají v jistých kruzích líčeni jako monstra, film k nim přistupuje empaticky, s alespoň částečnou snahou ukázat, co všechno vedlo k historické změně v USA a příběhu, jehož konec ještě může být v nedohlednu," uzavírá server s poukazem na blížící se listopadové volby v USA.

Časopis The Hollywood Reporter doplňuje, že film obsahuje mimo jiné scény, v nichž Trump bere amfetaminy a podstupuje liposukci i transplantaci vlasů. "Někdo z jeho okolí by to mohl považovat za laciné, ale tyto scény jsou klíčové. Film v první řadě odhaluje, do jaké míry toxicitu neodmyslitelnou od současné reality utvářelo spojenectví dvou mužů před půl stoletím," tvrdí magazín s odkazem na Trumpa a Cohna.

Původem íránský, v Dánsku žijící režisér filmu Ali Abbasi na festivalu v Cannes naposledy předloni uvedl snímek Svatý pavouk o sériovém vrahovi prostitutek v Íránu. Kromě toho ale natočil třeba dvě poslední epizody první řady seriálu The Last of Us.

Jeho novinka, první, kterou režíroval v angličtině, je jedním z 22 titulů, jež v Cannes soutěží o hlavní cenu, Zlatou palmu. Vítěz bude znám v sobotu večer.

