Taylor Swiftová se vdává, příští týden si vezme amerického fotbalistu Kelceho

Americká popová hvězda Taylor Swiftová se příští týden v New Yorku provdá za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho, napsal deník The New York Times s odkazem na své zdroje a žádost o uzavření silnic.
Zpěvačka, která se letos ve svých 36 letech stala nejmladší ženou uvedenou do Síně slávy skladatelů, a stejně starý trojnásobný šampion Super Bowlu, se zasnoubili loni v srpnu. Fanoušci a média od té doby spekulují o tom, kdy a kde se uskuteční svatba.
Podle tří informovaných zdrojů New York Times byla úřadům podána žádost o uzavření ulic v okolí arény Madison Square Garden na Manhattanu od 2. července do poledne 4. července z důvodu akce konané 3. července.
Několik členů Kelceova fotbalového týmu Kansas City Chiefs si podle deníku rezervovalo hotelové pokoje na termíny kolem 3. července v hotelu Marriott Marquis na Times Square.
Městský úředník, který byl informován o přípravách, podle listu potvrdil, že svatební oslava se uskuteční v Madison Square Garden 3. července.
Společnost Winick Productions, jež organizuje společenské akce, podle informací deníku podala počátkem června městu žádost o povolení k postavení stanu nebo přístřešku před arénou pro 500 až 999 hostů.
Agentura Reuters napsala, že se jí nepodařilo ověřit podání této žádosti ani červencové datum svatby. Očekává se však, že v New Yorku bude 3. července rušno kvůli zápasu mistrovství světa ve fotbale a 250. výročí založení USA, které připadá na 4. července.
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