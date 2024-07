Ten film není v naší režii. Najbrt do Varů přivezl dokument o Tata Bojs

Je to film o skupině Tata Bojs, nikoliv film skupiny Tata Bojs. Může se stát, že se jí nebude líbit, prohlásil režisér Marek Najbrt tuto středu na karlovarském festivalu. Držitel čtyř Českých lvů sem přivezl nový celovečerní dokument nazvaný Tata_bojs.doc.

Ve středu vpodvečer se uskutečnila debata s tvůrci. Slavnostní uvedení filmu následuje záhy v kině Pupp, po něm následuje ještě koncert v parku. Kina začnou novinku promítat 5. září.

"Je to autonomní pohled Marka Najbrta na naši kapelu tak, jak to vnímá on. Dostal k dispozici obrovskou škálu archivního materiálu, ze kterého mohl se střihačkou volně vybírat," předesílá bubeník a zpěvák Milan Cais. Ten se spoluhráči musel respektovat, že půjde o Najbrtův pohled na ně, nikoliv autobiografii. "Měl jsem tendenci do toho trochu šťourat, konečnou verzi vlastně dnes uvidím poprvé," dodává frontman skupiny.

Jeho spoluhráči, baskytaristovi Mardošovi, zvolený postup přijde logický. "Kapely dělají hudbu, filmy dělají režiséři a filmaři. Kdybychom my dělali film sami o sobě, vznikl by totální blábol. Zároveň je kapela takové naše dítě, takže je těžké se od toho úplně oprostit," uvažuje.

"Pokud bychom měli parafrázovat text jedné naší písně, tak máme pocit, že ten film není v naší režii," shrnuje Cais s odkazem na skladbu Filmařská.

Režisér Marek Najbrt, známý jako autor okupačního dramatu Protektor nebo satirického seriálu Kancelář Blaník, vypráví příběh kapely formou hravé koláže materiálů z archivů, záznamů koncertů i futuristických hraných vsuvek. Herci z pražského divadla Vosto5 se v rolích vědců ze vzdálené budoucnosti dívají na historii Tata Bojs. Z toho postupně vyvstává portrét osobité skupiny, jež se i přes alternativní povahu své tvorby těší zájmu široké veřejnosti. Její tvorba je úzce propojená s dalšími žánry, od literatury přes film až po výtvarné umění, což Tata Bojs v roce 2018 potvrdili výstavou v pražském Doxu.

Skupinu roku 1988 založili tehdy čtrnáctiletí spolužáci ze základní školy na pražské Hanspaulce, bubeník a zpěvák Cais s baskytaristou Mardošou. Po první napůl studiové, napůl živé nahrávce Šagali, Šagáli vydané v roce 1991 se do prodeje dostalo až následující Ladovo album, na němž zhudebnili říkanky Josefa Lady.

Zlomovým okamžikem v jejich kariéře se stal přechod k nadnárodnímu vydavatelství Warner Music s albem Futuretro v roce 2000. Za konceptuální Nanoalbum pak obdrželi čtyři ceny Anděl včetně sošky pro skupinu roku, od té doby následovalo ještě několik nahrávek včetně posledního titulu Jedna nula z roku 2020. Mezi jejich nejznámější písně patří Pěšáci, Attention Aux Hommes!, Tanečnice nebo Opakování. Současnou sestavu kromě Caise a Mardoši tvoří kytarista Vladimír Bár, klávesista Matěj Belko a zvukař Dušan Neuwerth. Vloni Tata Bojs oslavili 35 let existence.

