Tápající teenageři a rock’n’roll. Tajný deník Adriana Molea šlape, škoda jen sázky na jistotu

Začínající punkeři, upracovaní otcové, záletné matky, anglické babičky... Všechny tyto postavy zvládají herci Divadla v Dlouhé v představení Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ velmi dobře. K tomu tradičně skvěle zpívají a hrají na hudební nástroje. Představení zkrátka přináší inteligentní zábavu i příjemné hudební zážitky. Pro soubor s uměleckým kreditem Divadla v Dlouhé je ale taková sázka na jistotu zbytečně skromným cílem.

Knižní bestseller Sue Townsendové Tajný deník Adriana Molea sklízel v osmdesátých letech úspěchy po celé Evropě ve své prozaické, divadelní i televizní podobě.

Režisér Miroslav Hanuš uvedl českou verzi už před deseti lety na Kladně a teď se k ní vrátil na domovské scéně pražského Divadla v Dlouhé, dobře si vědom, že se může spolehnout jak na herecké, tak na hudební dispozice souboru.

Vzniklo tak zábavné představení, které je limitováno tím, jak jednoznačně uhání v zajetých kolejích osvědčené poetiky hudební komedie. Zasvěcenějším návštěvníkům Dlouhé proto nepřináší žádné překvapení, jen potvrzení kvalitního standardu.

Skvělé české texty

Volné pásmo humorných výjevů ze života svérázného dospívajícího kluka i jeho nejbližších se odehrává na pozadí tchatcherovských osmdesátých let, kdy Británii zachvátila vlna nezaměstnanosti a sociálních nepokojů.

Inscenace přesto na svět nahlíží výhradně prizmatem zábavné podívané, jež si neklade větší cíl než diváka rozesmát ironickým pohledem na rodiče a jejich dospívající potomky, a také mu trochu rozproudit krev v žilách poslechem výborně interpretovaných šlágrů od pop-rockové klasiky přes country po disko.

Miroslav Hanuš na rozdíl od britské jevištní verze nepoužil hudbu zkomponovanou přímo pro hru, ale protkal děj jedenácti písněmi z repertoáru slavných skupin i sólistů, Sweet, Bee Gees, Uriah Heep či Roda Stewarta. Sám je také opatřil svéráznými českými texty, aby přesně zapadaly do dějového kontextu a přinášely ke každé scéně zpívaný komentář.

Ve srovnání s prvním uvedením Adriena Molea na Kladně se tak nová verze v Dlouhé může pochlubit pestřejším hudebním doprovodem a zvukem. Bigbítový band vedený Milanem Potočkem průběžně obohacují samotní herci, již vedle sólového a sborového zpěvu ovládají i dechové nástroje či kytary.

Lišácky naivní Matejka

Představitelé jednotlivých rolí se s entuziasmem chopili příležitosti střihnout si komediální typy tápajících teenagerů, začínajících punkerů, upracovaných otců, záletných matek a anglicky upjatých babiček.

Vzhledem k tomu, že zadní polovinu scény zabírá pódium pro kapelu, činoherní akce se odehrávají vesměs v popředí jeviště, a podobně jako v televizních sitcomech vždy ve výhradně účelové dekoraci s několika základními kusy nábytku.

Zkušený Martin Matejka se s jistotou dokáže převtělit do ústřední role Adriana, plus minus čtrnáctiletého kluka, jenž se trochu komicky pasuje do role intelektuála.

Herec se nepitvoří, přesto si zachovává zpola dětskou bezelstnost i lišáckou naivitu, s níž průběžně komentuje vlastní fyzické i duševní zrání, rozpad vztahu svých rodičů i osudy sousedů, spolužáků či všemi opuštěného, odbojně naladěného starce Berta (Jiří Wohanka).

Pavlu Tesařovi v roli Adrianova otce George se i navzdory mozaikovité struktuře představení podařilo vytvořit kompaktní figuru outsidera, zkrachovalého podomního prodejce akumulačních kamen a podváděného manžela.

Jeho skoro až jímavou zranitelnost nejlépe vystihuje bezeslovná reakce na oznámení manželčiny nevěry: neschopen uvěřit trpké životní pravdě, herec jako by na chvíli oněměl, lapá po dechu a vrší v rozpacích nepatřičná gesta.

Představitelka Adrianovy matky Pauline Eva Hacurová potěší uměřenou karikaturou sexuální neukojenosti a nadchne dokonale stylovou interpretací hitu diskohvězdy Donny Summerové.

K nejlepším hudebním číslům se řadí i píseň Barevná košile (v originále Poppa Joe skupiny Sweet) v podání muzikálně tvárného Jana Meduny, jenž ztělesňuje Paulina vilného milence Lucase.

Sue Townsendová: Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ Divadlo v Dlouhé

Premiéra: 8. 11. 2017

Režie, překlad, úprava a texty písní: Miroslav Hanuš

Hudební aranžmá: Milan Potoček

Scéna: Nikola Tempír

Kostýmy: Hana Fischerová

Pohybová spolupráce: Jana Hanušová

Hodnocení Aktuálně.cz: 70 %

Jaroslavě Pokorné v roli Adrianovy babičky režie dlouho nenabízí víc než stereotypní kladení jediné otázky, ovšem v druhé polovině se herečka dočká satisfakce a ve scéně nečekané návštěvy u opuštěného syna nechá naplno rozezvučet věcnost a sarkastickou duchaplnost.

Představení však zbytečně sráží laťku přílišné lpění na žánru hudební komedie, na typicky sitcomovém humoru i na pohádkově smírném rozuzlení. Nabízející se šance k občasnému brnknutí na vážně znějící strunu sociálních problémů a vztahových otázek režisér nevyužil.

Tajný deník Adriana Molea přináší inteligentní zábavu i příjemné hudebně-pěvecké zážitky. Pro soubor s uměleckým kreditem Divadla v Dlouhé je ale taková sázka na jistotu zbytečně skromným cílem.