Tančící dům slaví 30 let. V jeho prostorách se otvírá výstava o historii této stavby

Výstava Tančící dům: příběh ikonické budovy ve dvou podzemních podlažích pražského Tančícího domu ukazuje historii stavby i místa, na němž stojí. Lidé budou moci od 22. dubna do 18. října vidět neobvykle velký model v měřítku 1:18, technické výkresy, ale třeba i dobový tisk s diskusí architektů Vlada Miluniče a Franka Gehryho. Autorem doprovodných textů je spisovatel Petr Stančík.
Výstavu věnovanou originální stavbě připravila kurátorka Jana Sommerová ve spolupráci se společností PSN a nadací Vize 97 Dagmar a Václava Havlových. Expozice nabídne dosud nezveřejněné archivní materiály, původní vybavení interiérů z 90. let i vstup do technického zázemí domu, kam se běžný návštěvník nedostane.
Tančící dům, u jehož zrodu stál Václav Havel, byl otevřen 20. června 1996. Jako projekt architekta Miluniče se začal rodit po sametové revoluci. S myšlenkou na výstavbu domu podle autorů výstavy přišel Havel. Přál si, aby na parcele zasažené spojeneckým náletem v únoru 1945, vznikl dům s kavárnou na střeše, velkým knihkupectvím a galerií.
Milunič uvažoval původně o jedné věži. K projektu na žádost investora, pojišťovny Nationale Nederlanden, přizval slavného amerického architekta Franka Gehryho. Vznikl tak projekt domu ze dvou věží s rozvlněnými tvary, připomínající swingový taneční pár Ginger a Fred. Prvotní impulz k tomu dle autorů výstavy dala Miluničova kresba z roku 1990.
"Gehry byl světová superstar, ale vždy přiznával spoluautorství Miluničovi," řekl v úterý architekt David Tichý, který se na projektu podílel jako Miluničův student. Svého pedagoga označil za obrovského demokrata, který se studenty mluvil jako rovný s rovnými. Architekt Milunič podle své dcery Rity projektem Tančícího domu naprosto žil a doma se zdržoval méně.
V Gehryho týmu vznikla myšlenka modelovat křivky a povrchy pomocí trojrozměrného počítačového programu pro navrhování letadel, lodí, lokomotiv i spotřebního zboží. Finální model domu na nábřežním nároží s neopakovatelným výhledem na Petřín a Pražský hrad vznikl s využitím lékařského prostorového skeneru.
Pozemek investor získal v roce 1991 (parcela byla nezastavěná od spojeneckého bombardování Prahy v únoru 1945) a stavba začala v roce 1994. Tančící dům pak získal kolaudaci v roce 1996, a to napotřetí. Havel si tehdy přál, aby stavba nastavila laťku dalším investorům a architektům v Praze.
V médiích i v památkářských kruzích proběhla o projektu v první polovině 90. let věcná debata mezi zastánci a odpůrci. Pro stavbu, jaké se podle všeobecného mínění od té doby žádná jiná v Praze zatím nevyrovnala, byl dle svých slov Josef Pleskot. "Politicko-společenská situace tomu tehdy hodně přála. Teď vidím, že by to šlo hůře než tenkrát," řekl architekt.
Ještě v roce 1996 americký časopis Time vyhodnotil stavbu jako nejlepší v kategorii design. Od roku 2013 Tančící dům patří společnosti PSN. Je otevřený veřejnosti, nacházejí se v něm kanceláře a v horních patrech jsou restaurace.
