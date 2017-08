Tajemství, které rozvrátí společnost. Blade Runner 2049 má další trailer s Ryanem Goslingem

20. 7. 2017

Nový trailer k filmu Blade Runner 2049 | Video: | 02:25

Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K v podání Ryana Goslinga dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, jenž je už třicet let nezvěstný. Podívejte se na trailer k filmu - část se kromě Goslinga věnuje i Jaredu Letovi v roli záporáka Neandera Wallace. Režie snímku se ujal Denis Villeneuve, premiéra v českých kinech je v plánu 5. října.

