System Of a Down zopakují na pražském koncertě historii. Nový materiál stále v nedohlednu

před 7 minutami

Kapela System Of a Down se po čtyřech letech vrací do Česka. Sice stále bez nového alba, zato se statusem jedné z nejosobitějších metalových skupin posledních dvaceti let. Vystoupí 12. června v pražské O2 areně.

Americké kvarteto s arménskými kořeny System Of a Down se proslavilo výbušnou směsicí metalu, punku s prvky folkloru blízkého východu a mnoha dalšími žánrovými vlivy. O skupině se s ohledem na politické a sociální přesahy v textech často mluví jako o politické, s čímž muzikanti spíš nesouhlasí. "Nevnímám System Of a Down jako politickou, ale spíš jako sociálně uvědomělou kapelu," vysvětluje kytarista Daron Malakian. V politických, sociálních i environmentálních tématech jsou nicméně členové aktivní i v soukromých životech. Na nástupce desky Hypnotize čekají fanoušci už dvanáct let. Loni se objevily zvěsti, že hudebníci pracují na nových skladbách, konkrétní termín vydání je však stále velkou neznámou. V České republice se System of a Down ve své dlouhé historii objeví teprve potřetí.

