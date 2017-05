před 1 hodinou

Britské synthpopové duo Hurts si u nás získalo fanoušky před sedmi lety s prvním albem Happiness, které přitažlivým způsobem kombinovalo chlad, syntezátory a stadionové popové melodie. Písně jako Wonderful Life, Stay nebo Silver Lining tehdy zněly z mainstreamových i menších radií. Letos se dvojice vrací do Prahy. 17. listopadu ve Foru Karlín představí nové, v pořadí čtvrté album Desire. Lístky stojí 790 korun plus poplatky. Dvojice Adam Anderson a Theo Hutchraft z novinky, která vyjde v září, zveřejnila prozatím jen singl Beautiful Ones.

