Superhrdinům už odzvonilo. Pražský festival Frame láká na komiksy o vážných tématech

před 56 minutami

Když chodila Klára Vöröšová na střední školu, upoutal její pozornost francouzský komiks Padoucnice, v němž David B. líčí boj svého bratra s epilepsií. Dnes má Klára knihkupectví No Ordinary Heroes, v němž upozorňuje na nemainstreamové komiksy odvážných tvůrců. Nejzajímavější úlovky zahraničního komiksu přináší českým fanouškům už tři roky a letos její úsilí vyvrcholí festivalem Frame. Ten se koná v pražském Karolinu 3. až 4. listopadu.

Když se řekne komiks, vybaví se nezasvěceným nejspíš Superman nebo zvířátka z legendárního časopisu Čtyřlístek.

"Taky jsem začínala s Čtyřlístkem, ale na střední škole mě upoutal francouzský komiks Padoucnice, ve kterém David B. líčí boj svého bratra s epilepsií," vzpomíná Klára Vöröšová z knihkupectví No Ordinary Heroes.

Název jejího podniku odkazuje na snahu vyhnout se zachráncům světa v přiléhavých oblečcích a poukázat na díla odvážnějších tvůrců, kteří opouštějí zajeté koleje. Nejzajímavější úlovky zahraničního komiksu přináší českým fanouškům už tři roky a letos její úsilí vyvrcholí festivalem Frame.

Akci, kterou připravuje spolu s přáteli z polského vydavatelství Centrála, budou 3. a 4. listopadu hostit prostory pražského Karolina.

Organizátoři festivalu Frame oslovili nezávislé tvůrce a komiksová nakladatelství po celé Evropě. První ročník přehlídky rozdělený na prodejní a přednáškovou část představí především komiksy o vážnějších tématech pro dospělé čtenáře.

"V zahraničí dlouhodobě přibývají autobiografické komiksy, v nichž se autoři vyrovnávají s osobními traumaty jako nemoc či smrt nebo s vypjatými historickými etapami svých zemí. V Česku si přitom běžní čtenáři komiks stále spojují s pokleslou zábavou. Pramení to z neinformovanosti. Právě proto se festival koná poblíž Stavovského divadla. Rádi bychom, aby za námi zavítali i náhodní kolemjdoucí z ulice a rozšířili si obzory," vysvětluje Vöröšová.

Čtenáři, dokresli, jak to dopadne!

Z Velké Británie na festival přijede kritiky oceňovaná umělkyně Rachael Smithová, jejíž druhý grafický román The Rabbit získal v roce 2015 nominaci na cenu British Comic Awards.

Ve své zatím nejúspěšnější knížce autorka vypráví příběh dvou dívek, které utečou z domova a potkají králíka, jenž později vyroste do obřích rozměrů a osvojí si některé lidské nešvary.

Maďarská kreslířka působící pod pseudonymem Malinovka na festival přiveze svou prvotinu pojmenovanou Unfinished. Jak název napovídá, knížka o vztahu partnerské dvojice ještě není dokončená. Autorka interaktivního počinu totiž nechává příběh dokreslit samotnými čtenáři, kteří rozhodnou, jak to s postavami dopadne.

Na společenské problémy poukáže český spolek Ašta Šmé, který sdružuje výtvarníky a lidi z oblastí kulturní antropologie a etnologie. Skupina publikum seznámí se svým projektem Nejisté domovy.

"Tvůrci si vyslechli svědectví dětí z dětských domovů a přetavili jejich příběhy do podoby komiksů," prozrazuje Vöröšová.

Chybět nebude ani environmentální tematika. Polák Tomasz Samojlik na festivalu pokřtí český překlad komiksu Včelař Ignat a poklad pralesa zdůrazňující ochranu životního prostředí. "Poselství knihy se pak bude snažit předat na svém workshopu, kde bude s dětmi procvičovat kresbu lesních zvířat," říká Vöröšová.

Děti se zabaví také v dílně ilustrátorky Terezy Říčanové, která v knize Obrazy světa nakreslila spletité pohádkové mapy. Malým festivalovým návštěvníkům dovolí, aby si její postavy vystřihli a zapojili je do světů podle své vlastní fantazie.

Ve Francii, tam to žije

Dospělí si mezitím budou moci vyzkoušet nové komiksové médium Scrollino francouzského nakladatelství Edition Lidu.

"Je to krabička, do které umístíte tužku, točíte s ní a před očima se vám odvíjí komiks. Hosté dostanou prázdné Scrollino, do kterého budou moci nakreslit, co je zrovna napadne," líčí Vöröšová.

Francie, kde Scrollino vynalezli, dodnes představuje evropskou Mekku komiksu. Komiks si tam nejrychleji vydobyl stejnou pozici jako jiné formy umění. V osmdesátých letech se francouzští autoři vymezili proti superhrdinským příběhům a založili tradici undergroundového komiksu orientovaného na skutečný život.

Původně alternativní komiksy se brzy začaly objevovat na pultech klasických knihkupectví a s mainstreamem se vzájemně ovlivňovaly.

"Do undergroundu začalo pronikat nekomplikované líbivé zpracování s výraznými barvami a superhrdinské komiksy zase přejaly větší realističnost," upozorňuje organizátorka festivalu.

Komiks se v posledních letech dostává i do oborů, kde by ho čekal jen málokdo.

"Ve zdravotnictví tohle médium stále častěji používají, aby dětským pacientům pomohli vyrovnat se s těžkými nemocemi. Komiks může být šetrným způsobem, jak je o jejich situaci informovat. Psychicky nemocným lidem zase může posloužit jako prostředek ke svěřování se s pocity, které jdou těžko vyjádřit," vyzdvihuje Vöröšová.