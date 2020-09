Středoevropské fórum bude podle původního návrhu Šépky, vláda uvolnila 593 milionů

Dlouho plánovanou expozici středoevropského výtvarného umění (SEFO) vybuduje Muzeum umění definitivně v proluce v Denisově ulici a to podle původního návrhu architekta Jana Šépky. Rozhodnutí oznámilo vedení muzea a ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Na stavbu výjimečné expozice futuristického vzhledu loni v lednu vláda uvolnila 593 milionů korun.

Podle ředitele muzea rozhodly důvody pragmatické, ideové a koncepční. "Mezi pragmatické patří dlouhý legislativní proces, kterým jsme si prošli. Vláda rozhodla na základě toho, co jme předložili v legislativním procesu, což byla studie Jana Šépky, na kterou se napočítalo 593 milionů korun. Důležitý je také čas. My jsme teď už ve více než ročním skluzu, když nepočítám těch 12 let příprav," řekl dnes ČTK ředitel muzea. Mezi ideové a koncepční důvody patří podle něj doporučení odborníků i akutní potřeba nového objektu pro činnost muzea.

Podle Zatloukala čeká muzeum dokončení přípravy podkladů pro výběrové řízení na generálního projektanta. "Následující období 1,5 roku bude probíhat projekční činnost projektů pro stavební povolení a prováděcí projekt. Poté bude zahájena stavba, která by měla být dokončena v roce 2025. Poté se začneme stěhovat s našimi depozitáři a připravovat stálé expozice tak, aby došlo k otevření pro veřejnost v roce 2026," doplnil ředitel.

Rozhodování o podobě Středoevropského fóra Olomouc předcházela dlouhá diskuse ohledně tří možností - využít rozlehlý prostor opuštěných Hanáckých kasáren, vypsat architektonickou soutěž na novou podobu expozice nebo využít původní návrh Jana Šépky, který navrhl proluku v Denisově ulici zaplnit budovou futuristického vzezření již v roce 2009.

Do plánů kolem SEFO vstoupil loni tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), který podal na bývalé ředitele muzea trestní oznámení kvůli výkupu údajně předražených pozemků, jež poté policie odložila. Předchůdce Zatloukala Michala Soukupa odvolal zároveň z funkce. Ministerstvo kultury za jeho vedení zároveň rozhodlo, že bude na SEFO vypsána architektonická soutěž. Proti tendru se však ohradili odborníci a muzeum by se muselo navíc vypořádat se závazky vůči původnímu zpracovateli studie Janu Šépkovi. Ten dnes rozhodnutí přijal jako zadostiučinění. Novinářům řekl, že dopracovává studii, která počítá i s možností využití stávajícího tramvajového depa a zpřístupnění SEFO z prostoru parkánu z Kačení ulice.

SEFO má nabídnout výstavní prostory pro umělecká díla z celé střední Evropy a zázemí potřebné pro chod muzea. Jde především o větší depozitáře pro stále rostoucí sbírky či novou knihovnu a studovnu. Nový centrální depozitář má pojmout až 200.000 uměleckých děl, nyní muzeum vlastní 90.860 sbírkových předmětů s tržní hodnotou zhruba dvě miliardy korun. "Pokud se to podaří, budu šťastný," řekl ČTK zakladatel myšlenky SEFO, bývalý ředitel muzea Pavel Zatloukal.