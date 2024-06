Můj film to potřeboval. Soderbergh ve Varech vysvětlil, proč přestříhal Kafku

"Kdybych to býval byl neudělal, asi bych se musel zažalovat," prohlásil oscarový režisér a producent Steven Soderbergh, když v neděli dorazil na karlovarský festival. Slavný Američan odkazoval ke skutečnosti, že sem pod názvem Mr. Kneff přivezl nový sestřih svého snímku Kafka z roku 1991. Pořadatelé jej zařadili do programové sekce připomínající 100. výročí úmrtí spisovatele Franze Kafky.

Soderbergh film natočil roku 1991 v Praze s Jeremym Ironsem v titulní roli. Jedná se o tajuplné drama kombinující skutečný život hlavního hrdiny s fikcí. Třicet let poté se nyní jedenašedesátiletý režisér rozhodl původní verzi přetvořit. "Před patnácti lety nám Soderbergh slíbil, že přijede na karlovarský festival, až se mu podaří znovu sestříhat novou verzi filmu Kafka. Jeho návštěva je pro nás bez přehánění splněným snem," řekl umělecký ředitel festivalu Karel Och, když v neděli ve dvě odpoledne přivítal Soderbergha ve velkém sále hotelu Thermal.

Američan sklidil potlesk, k publiku hovořil krátce. "O něco bych vás rád požádal. Představte si, že není nedělní odpoledne, ale že je pátek o půlnoci. Byli jste venku s přáteli, užívali jste si, možná někdo otevřel becherovku. A pak jste zaslechli, že se někde promítá film a znělo to trochu bláznivě," řekl Soderbergh divákům.

"Proč bláznivě: protože někdo, kdo se zajímá o mou práci, se mi vloupal do domu, vzal můj film o Kafkovi, něco k němu znovu natočil, dvacet minut z něj vystříhal a potom ho opětovně zveřejnil," pokračoval umělec metaforicky. "Kdybych to býval byl neudělal, asi bych se musel zažalovat. Ale já to udělal, protože ten film to opravdu potřeboval. Děkuji, že jste přišli, a užijte si promítání," zakončil Soderbergh. Na závěr ještě zapózoval fotografům, kteří si jej v kině vyfotili s publikem za zády.

Mr. Kneff je do Prahy roku 1919 zasazený příběh spisovatele, jenž ze svého bezvýchodného zaměstnání učinil inspiraci vlastní literární tvorby. V nové verzi Soderbergh přeskládal strukturu vyprávění a nechal obarvit některé scény, aby jasněji odlišil skutečnost od protagonistovy imaginace. Nový střih je o dvacet minut kratší, dialogy zmizely a nahradily je titulky.

Změn doznal i hudební doprovod, mimo jiné přibyla instrumentální verze písně Enter Sandman od skupiny Metallica. "Snímek Mr. Kneff je tak oproti původnímu filmu o poznání surreálnější a odcizený," uvedli pořadatelé karlovarského festivalu.

Soderbergh do světa kinematografie vstoupil razantně roku 1989 debutem Sex, lži a video, který na festivalu ve francouzském Cannes získal Zlatou palmu. Mezi jeho úspěšné snímky patří například Erin Brockovich s herečkou Julií Roberts v hlavní roli, kriminální drama Traffic - nadvláda gangů, které mu vyneslo Oscara za režii, nebo třídílná krimi komedie Dannyho parťáci.

U mnoha svých filmů se vedle scénáře a režie ujímá i role kameramana nebo střihače, úspěšně se celou svou kariéru pohybuje na poli nezávislé i komerční tvorby.

Jeho filmy uznává kritika, zároveň ale dokážou přilákat do kin davy diváků. Natočil také dvoudílný životopisný snímek o revolucionáři Che Guevarovi, komediální drama Informátor či thriller Nákaza. Velkou pozornost vzbudilo i životopisné drama Liberace, které získalo Zlatý globus a v jehož hlavní roli zazářil Michael Douglas. Film mohl mít i oscarové ambice, v době jeho uvedení však americká filmová akademie ještě díla vzniklá pro obrazovku přehlížela.

V posledních letech Soderbergh režíroval mimo jiné pandemické drama Kimi v hlavní roli se Zoë Kravitz nebo minisérii Uzavřený kruh. Celosvětově jeho filmy utržily přes 2,2 miliardy dolarů, což je asi 51,4 miliardy korun.

Dalšími snímky v "kafkovské sekci" letošního ročníku festivalu nazvané Touha stát se Indiánem: Kafka a film jsou například Proces Orsona Wellese, Postava k podpírání Pavla Juráčka, Nájemník Romana Polanského, Interview Federika Felliniho nebo Amerika Vladimíra Michálka.