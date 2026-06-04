Stavba, jež odráží dějiny 20. století. Kramářova vila se v sobotu otevře veřejnosti

V sobotu 6. června se v Praze na Hradčanech otevře veřejnosti Kramářova vila. Rezidence předsedů vlády návštěvníkům nabídne zdarma prohlídku interiérů, zahrad i ojedinělých výhledů na Prahu.
První československý premiér Karel Kramář si nechal vilu postavit jako své sídlo v letech 1911 až 1915 podle návrhu vídeňského architekta Friedricha Ohmanna. Novobarokní stavba s prvky secese a symbolismu patří k významným ukázkám pražské architektury.
Rozsáhlý objekt o více než 50 místnostech nabízí reprezentativní salony, pracovny, jídelny i kulečníkový sál. Na svou dobu vila poskytovala mimořádný komfort včetně výtahu nebo centrálního vytápění.
Osudy vily odrážejí dějiny 20. století. Krátce po nastěhování byl Karel Kramář v roce 1915 zatčen a odsouzen za velezradu. V roce 1917 byl amnestován. Během druhé světové války objekt zabrali nacisté, v 50. letech budova přešla pod komunistický stát. V 90. letech prošla vila rozsáhlou rekonstrukcí a od roku 1998 slouží jako oficiální rezidence předsedy vlády a místo diplomatických jednání.
Prohlídky s odborným výkladem budou ve skupinách od 10:00 do 17:00. Sraz návštěvníků je u brány Kramářovy vily. Vstup je zdarma a není nutná předchozí rezervace.
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