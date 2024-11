Jako kluk si hrál na hrdiny Star Wars. Jude Law teď jednoho ztvárnil v seriálu

Vrátit do sci-fi světa Hvězdných válek hravost chce televizní seriál nazvaný Star Wars: Bludná banda, jehož hvězdou je hollywoodský herec Jude Law. Novinka stojí na jednoduché promise: jejími protagonisty jsou děti.

Osmidílnou sérii také v Česku příští úterý začne vysílat videotéka Disney+. Vypráví o čtveřici kamarádů, kteří se ze své domovské planety omylem vypraví na dobrodružnou pouť napříč galaxií. Najít cestu zpět domů jim může pomoct tajuplný Jod Na Nawood, který možná je a možná není Jedi. Ztvárnil ho jedenapadesátiletý Brit Jude Law, dvakrát nominovaný na Oscara za filmy Talentovaný pan Ripley a Návrat do Cold Mountain.

"Hrozně se mi líbil ten nápad, že hrdiny budou děti, protože to odkazuje k nevinnosti v základu Star Wars a trochu to do tohoto světa vrací hravost," říká.

Ve sci-fi sáze, již roku 1977 založil George Lucas, účinkuje poprvé. Zároveň má ale pocit, že ji důvěrně zná. "Star Wars jsou součástí mého života od opravdu útlého dětství a ten svět je tak rozlehlý, že jsem si v něm připadal jako doma. Pořád jsem si říkal: tuhle planetu znám, tyhle příšery poznávám," vypráví Jude Law.

První Hvězdné války viděl jako malý v kině a pak si přál dostávat pod stromeček hračky nebo sběrací karty s fotkami protagonistů. "Když jsme si se spolužáky hráli na dvoře, vždycky jsme se hádali, kdo bude Han a kdo Luke. Já chtěl být Han. A někdy trochu i Darth Vader," vzpomíná v interview pro web Starwars.com.

Zpětně má pocit, že už dětské hry na hrdiny Star Wars ho trochu připravily na to, když se později začal profesionálně věnovat herectví.

"Všechno to pobíhání a hraní si na vesmírné piráty a spasitele znamenalo v první řadě popustit uzdu představivosti, což stojí v jádru toho, co dělám dodnes. Fakt, že jsem se stal hercem a teď mohu být zrovna v seriálu ze světa Star Wars, pro mě znamená uzavření kruhu," vysvětluje Jude Law.

Za podobně dobrodružné jako překážky, kterým v seriálu čelí hrdinové, označují jejich představitelé samotné natáčení. Štáb pracoval s pokročilou technologií včetně takzvané kruhové videostěny. Ta aktérům umožňuje lépe se vžít do situace a představit si, že se skutečně nacházejí na cizí planetě.

Stejnou technologii využili tvůrci předešlých seriálů ze světa Star Wars jako Mandalorian, Obi-Wan Kenobi nebo Andor. "Bylo to hodně realistické. Fakt jako kdybych byla v nějaké galaxii ze Star Wars. Byl to splněný herecký cen," říká Kyriana Kratter, která ztvárnila hrdinku zvanou KB.

Autoři seriálu Jon Watts a Christopher Ford čerpali inspiraci z dětských sci-fi filmů z 80. let minulého století jako E.T. - Mimozemšťan, na nichž vyrůstali. Možnost přidat něco do rozlehlého světa Hvězdných válek pro ně byla čest a zároveň je to trochu děsilo.

"V první řadě to ale znamenalo obrovskou příležitost. Oba nás hodně nadchla možnost ukázat tentýž svět Star Wars, který tak dobře známe a milujeme, zase trochu jinýma očima, pohledem čtyř desetiletých dětí," říká třiačtyřicetiletý scenárista a producent Watts. Autor trojice nedávných filmů o Spider-Manovi režíroval první a poslední epizodu Star Wars: Bludné bandy.

"Ten seriál skvěle otevírá dveře další generaci," věří čtrnáctiletá herečka Ryan Kiera Armstrong, představitelka hrdinky Fern. Dále v novince účinkují Ravi Cabot-Conyers, Robert Timothy Smith nebo herečka Kerry Condon.

Server Variety.com vysvětluje, že seriál byl natočen už na přelomu let 2022 a 2023, tedy krátce před stávkou hollywoodských herců a scenáristů. Ta nicméně zdržela postprodukci.

Podle producenta Davea Filoniho, jenž pracoval na několika nedávných projektech ze světa Star Wars, novinka sice vypráví o dětech, není ale určená výhradně jen jim. "Hvězdné války samozřejmě jsou pro děti, ale my všichni jsme takové velké děti. Já třeba miluji Star Wars od dětství a určitě je milovat nepřestanu, ani až budu o hodně starší," uzavírá.

Video: Okolí jsem provokoval, že si odplivli. Janda o dlouhých vlasech i totalitní šikaně (18. 11. 2024)