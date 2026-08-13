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Kultura

Spotify začne označovat profily umělců vytvořených pomocí AI

ČTK

Švédská společnost Spotify, která je provozovatelem přední světové platformy pro streamování hudby, začne ve své nabídce označovat profily umělců vytvořených pomocí umělé inteligence (AI). Informovala o tom v tiskové zprávě.

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ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Bangla press
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„Posluchači nám jasně říkají, že se jim nelíbí, když vidí profil umělce, který působí jako člověk, a následně zjistí, že jde o osobu vytvořenou pomocí AI,“ uvedla firma.

„Proto od poloviny září začnete u profilů některých umělců vídat označení AI Persona. Toto označení posluchačům signalizuje, že umělcova identita mohla být vytvořena pomocí AI a nereprezentuje skutečnou osobu,“ dodala.

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Firma rovněž uvedla, že profily s označením AI Persona nebude zařazovat do doporučení, která automaticky vytváří pro jednotlivé uživatele. Výjimkou budou případy, kdy uživatel takový profil sám zařadí mezi ty, které sleduje.

Společnost Spotify zdůraznila, že označení AI Persona se týká identity umělce, nikoli způsobu vzniku hudby. Nemělo by se tedy vztahovat na profily skutečných umělců, kteří při tvorbě využívají AI nástroje.

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