Spotify loni zvýšila výplaty hudebníkům o deset procent, dostanou rekordní částku

Švédská streamovací platforma Spotify zvýšila loni výplaty hudebnímu průmyslu o deset procent na rekordních více než 11 miliard USD (224 miliard Kč).
Nezávislí umělci a vydavatelství měli na autorských odměnách polovičních podíl. Uvedla to Spotify ve svém příspěvku na blogu.
Společnost se zaměřuje na udržení stávajících a přilákání nových umělců na platformu, protože čelí tvrdé konkurenci od dalších významných hráčů na trhu streamování hudby. Mezi ty patří YouTube a Apple. YouTube v říjnu uvedl, že v období od července 2024 do června 2025 vyplatil hudebnímu průmyslu více než osm miliard USD.
„Protože Spotify vyplácí průmyslu dvě třetiny veškerých příjmů z hudby - téměř 70 procent toho, co sami získáme - s růstem příjmů Spotify rostou i výplaty pro hudební průmysl,“ uvedla firma na blogu.
Společnost podle svých slov reinvestuje peníze, které si ponechává, do platformy, protože se snaží rozvíjet různé formáty obsahu, jako jsou podcasty, videa a audioknihy.
Spotify nedávno zvýšila ceny prémiových předplatných na několika trzích, aby zvýšila zisky a využila svoji rozsáhlou uživatelskou základnu k podpoře růstu, napsala agentura Reuters.
Spotify zahájila činnost v Evropě v roce 2008 a postupně expandovala do dalších částí světa. V současnosti funguje ve více než 180 zemích. Po celém světě má více než 750 milionů měsíčních předplatitelů.
Podle Mezinárodní federace hudebního průmyslu se celosvětové tržby z prodeje hudebních nahrávek v roce 2024 zvýšily o 4,8 procenta na 29,6 miliardy USD. Příjmy ze streamovacích služeb poprvé překročily 20 miliard USD a jejich podíl na celkových příjmech z hudebních nahrávek tak činil 69 procent. Údaje za rok 2025 ještě nejsou k dispozici.
