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Kultura

Společné dílo pro Signal Festival vytvoří americká umělkyně a tchajwanský tvůrce

ČTK

Mezi díly v placené zóně letošního Signal Festivalu v Praze bude imerzivní instalace Na Měsíc. Spolu ji vytvořili americká umělkyně Laurie Andersonová a její tchajwanský kolega Chuang Sin-Čchien. Instalaci budou moci návštěvníci vidět v Divadle X10, a to v části festivalu Signal Inside.

Festival sv. Lucie - Zámek Troja
ilustrační fotoFoto: Václav Vašků
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Site-specific dílo připravuje Laterna magika Národního divadla, která se po čase na festival vrací, informovala Tereza Lišková. Letošní 14. ročník Signal Festivalu se uskuteční od 15. do 18. října.

V placené zóně Signal Inside letos bude osm instalací. Tahákem je podle ředitele a zakladatele festivalu Martina Pošty právě práce Andersonové a Sin-Čchiena. Divák se má v jejich společném díle vydat na cestu inspirovanou mytologií, vědou i science fiction mezi souhvězdími připomínajícími ohrožené druhy, krajinou struktur DNA i kolem opuštěných technologických trosek.

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Devětasedmdesátiletá Newyorčanka Andersonová patří mezi průkopnice videoartu. Dříve se proslavila multimediálními představeními, v nichž účinkuje jako výtvarnice, skladatelka, básnířka, fotografka, filmařka, zpěvačka či instrumentalistka.

Inscenace Laterniky Magiky Národního divadla v režii uměleckého ředitele Radima Vizváryho dostala název Voda. Propojí nonverbální divadlo, videomapping, akrobacii a živý zpěv na hudbu Martina Hůly.

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Novinkou v placené části festivalu bude také instalace nazvaná MIMIC.2. Mezinárodní kolektiv mediálních umělců Media.tribe v ní kombinuje světlo s laserovými projekcemi, LED obrazovkami a animacemi generovanými v reálném čase. Diváci ji uvidí ve vstupní hale právnické fakulty.

Do Kampusu Hybernská organizátoři umístí zvukový robot slovenského umělce Jána Šicka. Interaktivní instalaci může probudit k životu každý příchozí. Mechaniku, digitální zvuky a robotiku je možné ovládat pomocí ručně vyráběných objektů inspirovaných tradičními tvary, včetně dřevěných hraček. Vizuální podoba robota čerpá ze slovenského lidového umění i modernismu.

Festival, jehož se obvykle účastní kolem půl milionu účastníků, se bude odehrávat i na dalších místech. "Jedna z festivalových tras navíc letos poprvé povede pražskou čtvrtí, kde Signal Festival dosud nebyl. Která to bude, ale zatím neprozradíme," řekl Pošta.

Jednodenní vstupenka na Signal Inside bude stát 340 korun, čtyřdenní 440 korun. Vstupenka Signal Universe za 740 korun nabídne také vstup do galerie digitálního umění Signal Space. Ve veřejné části festivalu zatím organizátoři avizovali dílo Brána imaginace. Autorem je vizuální umělec Milan Cais, který je také zpěvákem a bubeníkem skupiny Tata Bojs.

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