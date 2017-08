Steven Spielberg chystá film o virtuálním světě, kterému vládne popkultura. Možná se v něm najdeme

AKTUALIZOVÁNO 6. 8. 2017

Režisér Steven Spielberg chystá nové sci-fi přeplněné popkulturními odkazy a poctami. Ready Player One: Hra začíná zhodnotí život ve světě, jemuž dominují slavné značky. A to není svět budoucnosti, nýbrž i dnešek. Právě Spielberg je totiž z pozice režiséra blockbusterů spoluzodpovědný za to, jak současná popkultura vypadá. Její kritika je tedy pro něj tak trochu sebereflexí a zhodnocením vlastní činnosti.

