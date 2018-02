Spice Girls na comebackové turné nepojedou, potvrdila Victoria Beckhamová

před 4 hodinami

Victoria Beckhamová, členka dívčí skupiny Spice Girls, která zažívala slávu v 90. letech, ukončila spekulace o návratu. V rozhovoru pro magazín Vogue řekla, že se žádné turné nechystá. Odmítla také, že by se mělo natáčet pokračování filmu Spice World z roku 1997. Spekulace o turné rozvířila fotografie s kolegyněmi Mel B, Emmou Buntonovou, Geri Halliwelllovou a Melanií C, již Beckhamová zveřejnila na svém Instagramu. Podle ní se však zpěvačky jen sešly, aby prodiskutovaly, co by jejich návrat v době kampaně #metoo mohl znamenat. Hudební web NME.com připomíná, že společná fotka je prvním “vystoupením” Spice Girls od účasti na olympijském ceremoniálu v Londýně 2012.

autor: Kultura | před 4 hodinami

