Španělská učitelka vytvořila mapu více než 500 hudebních skladatelek, je v ní i Češka

V 18. století oslňovali publikum po celé Evropě dva sourozenci, oba považovaní za zázračné děti. Zatímco Wolfgang Amadeus Mozart je oslavován jako jeden z nejlepších hudebních skladatelů na světě, na úspěchy jeho sestry Marie Anny se rychle zapomnělo, protože po dosažení plnoletosti ukončila kariéru. Na skladatelky vážné hudby napříč historií se snaží upozornit nová interaktivní mapa.

Mapa bojuje se sexismem, stigmatizací a společenskými normami, kvůli kterým upadly umělkyně v zapomnění, píše deník The Guardian.

"Nejsou v učebnicích hudebních dějin. Jejich skladby se nehrají na koncertech a nejsou nahrávány jinými hudebníky. Nikdy jsme jim nepřiznali místo v naší historii, které si zaslouží," říká Sakira Venturová, která vytvořila nástroj umožňující vyhledání více než 500 skladatelek klasické hudby.

Nápad se zrodil během studií, když si 28letá učitelka hudební výchovy ze španělské Valencie uvědomila, že o ženských skladatelkách slýchá jen vzácně.

Pak přišla ta těžší část. "Jsou chvíle, kdy se sami sebe ptáte, kde najdete informace?" popisuje Venturová. Ponořila se proto do encyklopedií, procházela knihovny a komunikovala s lidmi na sociálních sítích.

"Když jsem začala, myslela jsem si, že nenajdu víc než pět skladatelek," říká autorka mapy. Po více než roce je na ní 530 hudebnic. Každou doprovází popisek o jejím životě a odkaz na stránky, kde je možné si přehrát její hudbu. Díky nástroji je možné najít abatyši Kassiu, která v 9. století skládala pravoslavné chvalozpěvy, i britskou teenagerku Almu Deutscherovou, která složila první klavírní sonátu v šesti letech. Česko reprezentuje brněnská rodačka Vítězslava Kaprálová.

Mnoho skladatelek, které jsou na mapě, bylo zapomenuto kvůli zažité představě, že hudba je pro ženy zábavou, nikoli povoláním. Některé jako Maria Anna Mozartová přerušily kariéru ze strachu, že poskvrní jejich reputaci. Jiné byly stigmatizovány vírou, že ženy nejsou schopné složitého myšlení, které je potřeba ke skládání vážné hudby.

"Bylo považováno za samozřejmé, že hudba složená ženou nebude stejně kvalitní jako mužské dílo," říká Venturová. Skladatelky musely být kvůli překážkám kreativní. Některé se přihlásily do kláštera, aby mohly studovat hudbu, další působily pod mužskými pseudonymy.

Většina reakcí na mapu byla pozitivní, jen několik lidí si stěžovalo, že na ní chybí muži, uvedla Venturová. "Musím jim vysvětlovat, že když se chtějí seznámit se skladateli, stačí jim otevřít knihu, zajít na koncert nebo si je naladit v rádiu. Ale když dám dohromady mapu ženských skladatelek, je to kvůli tomu, že jsem je jinde nenašla," dodává.

Nejvíce ji nadchl zájem ostatních učitelů, kteří mapu zahrnují do svých hodin. "Je mi 28 let a nikdo se mnou skladatelky vážné hudby neprobíral. Ráda bych pro ostatní udělala něco, co jsem sama nezažila. Chci, aby studenti znali Mozarta a Beethovena, ale také, aby si uvědomili, že jsou i skladatelky ženy," říká Venturová.