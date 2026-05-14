Soutěž Pražského jara v oboru flétna ovládli Francouzi. Vítězem se stal Maël Metzger

Vítězem soutěže Pražského jara v oboru flétna se stal Francouz Maël Metzger, který si také odnesl Cenu Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení Sonáty pro flétnu a klavír. Také na dalších místech skončili zástupci Francie.
Druhé místo a zároveň Cena diváků patří Iris Daveriové Třetí příčku porota přiřkla Mathilde Alvinové Bessonové. Všichni tři v Rudolfinu zahráli Partitu pro sólovou flétnu a moll BWV 1013 Johanna Sebastiana Bacha a Koncert pro flétnu a orchestr Jindřicha Felda za doprovodu Filharmonie Hradec Králové a dirigenta Kaspara Zehndera.
„Úroveň soutěže byla extrémně vysoká. Děkuji skvělému týmu, který vše výborně zorganizoval, děkuji všem porotcům a děkuji soutěžícím, kteří jsou velmi stateční. Všichni by mohli být mými dětmi a pro otce je velmi těžké vidět své děti tak tvrdě pracovat, které chtějí uspět v jedné disciplíně, a přesně to oni dělají a my bychom jim za to měli vyslovit velké bravo,“ řekl ve svém závěrečném proslovu předseda flétnové poroty Philippe Bernold.
Čestné uznání a Cenu Nadace Český hudební fond za nejlepší provedení skladby zkomponované pro Pražské jaro 2026 – Tance a píseň noci pro flétnu a klavír Petra Popelky – získal Moritz Schulte z Německa.
Stream finálového kola sledovalo v přímém přenosu téměř 4200 uživatelů, celkem do této chvíle zhlédlo přímé přenosy či záznamy ze soutěže Pražské jaro 2026 téměř 35 tisíc uživatelů.
Vítězný Metzger vystoupí v sezoně 2026/2027 s Plzeňskou filharmonií a na příštím ročníku Pražského jara. Soutěž je otevřena hudebníkům do 30 let.
Letošního 77. ročníku soutěže Pražské jaro se v oboru flétna prvního kola zúčastnilo 48 mladých umělců ze 14 zemí, Česká republika měla čtyři zástupkyně. V předkole změřilo své síly 239 flétnistů.
Ve čtvrtek je na programu finále soutěže v oboru klavír.
První tři hlavní ceny v soutěži jsou dotovány částkami 250 tisíc, 150 tisíc a 100 tisíc korun. Vedle hlavních cen uděluje ocenění také desítka kulturních institucí z České republiky a zahraničí. Vítěz první ceny má možnost vystoupit na festivalu Pražské jaro.
Soutěž je součástí festivalu Pražské jaro, který letos nabízí čtyři desítky koncertů. Na zahajovacím koncertu 12. května zazněla Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky. Festival 4. června zakončí hudba Giuseppe Verdiho v podání Saského státního orchestru Drážďany (Staatskapelle Dresden) a pěvců z vídeňského souboru Singverein. Program je dostupný na webu festivalu.

