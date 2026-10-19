Slavná operní pěvkyně před soudem. Z nemocné seniorky měla loudit pohádkový majetek

Pražský městský soud začal v pondělí řešit kauzu bývalé operní pěvkyně Gabriely Beňačkové, která se podle státní zástupkyně Jany Murínové spolu s Alenou Nováčkovou vloudila do přízně dvaadevadesátileté velmi nemocné ženy a přiměla ji podepsat závěť, ve které jim odkazovala svůj majetek. Ženy se zpovídají z pokusu o podvod, při kterém by získaly zhruba 70 milionů korun.
Murínová v obžalobě navrhuje potrestat devětasedmdesátiletou sopranistku pětiletým vězením a její spoluobžalovanou poslat za mříže na 5,5 roku. Beňačková v pondělí 19. října novinářům řekla, že se cítí nevinná.
Sopranistka a její známá si podle obžaloby v roce 2018 získaly důvěru seniorky, která trpěla Alzheimerovou chorobou. Pod záminkou, že o ní budou pečovat, ji izolovaly od ostatní společnosti a nikoho k ní nepouštěly.
Využily jejího špatného zdravotního stavu a přiměly ji, aby vydědila své dva syny a odkázala jim nemovitost na Maltézském náměstí v Praze. "Její zdravotní stav byl natolik špatný, že to bylo zřejmé i laikům," prohlásila Murínová.
Když začalo hrozit nebezpečí, že bude závěť v dědickém řízení prohlášena za neplatnou, snažila se podle státní zástupkyně Nováčková získat malostranský dům již za ženina života. Sepsala s ní kupní smlouvu, kterou by nemovitost získala, platit za ni však nehodlala. Okrást seniorku se snažila i o starožitnosti za zhruba tři miliony korun.
Ženám hrozí deset let ve vězení
"Cítím se nevinná," prohlásila dnes při odchodu ze soudní síně Beňačková. Dále se nechtěla k obžalobě vyjadřovat. Podle Murínové ženy tvrdí, že seniorka veškerá svá rozhodnutí udělala svobodně. "Uvedly, že věděla, co dělá a že to dělala z vlastní vůle a že ji k tomu žádným způsobem nenaváděly," řekla státní zástupkyně.
Ženám za podvod hrozí až desetiletý pobyt ve vězení. "Navrhované tresty jsou z mého pohledu víceméně symbolické, na samé spodní hranici trestní sazby," řekla novinářům žalobkyně. Odůvodnila to tím, že se Beňačkové a Nováčkové jejich pokus o podvod nezdařil a tím, že se trestní řízení vede již značně dlouhou dobu. Kromě vězení navrhuje státní zástupkyně i peněžité tresty.
Soud již v roce 2019 rozhodl, že vzhledem ke zdravotnímu stavu seniorky v době sepsání závěti je dokument neplatný. Majetek tak podle Murínové již dostali oprávnění dědici, řízení však skončilo teprve před několika týdny. Poškození proto požadují několik desítek milionů korun jako náhradu škody.
Beňačková se narodila v roce 1947 v Bratislavě. Během své pěvecké kariéry spolupracovala s největšími světovými hvězdami včetně Plácida Dominga či dirigenta Charlese Mackerasse. Mezi její největší úspěchy patří Káťa Kabanová v prvním uvedení díla v newyorské Metropolitní opeře v roce 1991. Na téže scéně ztvárnila o dva roky později i Jenůfu a Rusalku, v roce 1995 Mimi a Leonoru a v roce 1998 Desdemonu. V roce 2017 byla uvedena do Síně slávy pražského Národního divadla. Za celoživotní mistrovství dostala Cenu Thálie.
„Obnovíme pořádek.“ Francouzský premiér po násilnostech vyhrožuje zákazem vycházení
Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po pondělním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu. Vláda použije veškeré dostupné prostředky, aby navrátila do měst pořádek, dodal premiér, podle něhož pachatelé násilností neuniknou přísným trestům.
Volkswagen zavádí nepříjemné opatření pro zaměstnance. Dotkne se i Škody
Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíc zaměstnanců. V tiskové zprávě o tom v pondělí informoval německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl komentovat informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung. Součástí koncernu Volkswagen je česká Škoda Auto, která má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.
ŽIVĚ Rusové v noci cílili na Kyjev. Rakety zasáhly školu i stanici metra
Nejméně jednu oběť a osm zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla agentura Ukrinform. Zahynula 21letá dívka, napsal starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociální síti Telegram. Ruské rakety zasáhly v kyjevských čtvrtích i vzdělávací a zdravotnické zařízení, uvedly úřady. Kličko později informoval, že poškození rovněž utrpěla jedna ze stanic tamního metra.
A zase od nuly. Šílená výzva jede dál, konec je stále v nedohlednu
Pozoruhodná výzva Franka Iletta jede dál. Fanoušek fotbalového Manchesteru United, který se rozhodl nestříhat, dokud jeho milovaný klub nevyhraje pět zápasů v řadě, „oslavil“ o víkendu nelichotivé jubileum. Bez nůžek je už 100 utkání. A návštěva holiče je stále v nedohlednu.
Sestry v roli doktora: Vojtěchův plán vyděsil šéfa lékařů. Řekl, koho to ohrozí
Nesvěřujme sestrám příliš velké pravomoci, ve Švédsku to nedopadlo dobře. Takto se k návrhu ministerstva zdravotnictví, který je právě v připomínkovém řízení, vymezil šéf České lékařské komory Milan Kubek. Citoval přitom čerstvý průzkum švédské lékařské asociace, podle kterého se přesun části lékařských kompetencí na sestry podepsal na bezpečnosti pacientů. Vedení resortu s ním ale nesouhlasí.